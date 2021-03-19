Совет национальной безопасности и обороны Украины 19 марта проведет очередное заседание. Предварительно, на нем не будут рассматривать резонансные вопросы.

Пока неизвестно, какие именно вопросы будут на повестке дня на заседании СНБО 19 марта.

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Резонанса на СНБО не будет

Председатель парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк в беседе с журналистами предположил, что резонансные вопросы на заседании СНБО рассматривать не будут.

Пока слышим, что ничего резонансного не будет,

– отметил Железняк.

Такую же информацию накануне сообщало "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники в Офисе Президента. По словам собеседника издания, принятия особенно громких и сенсационных решений на заседании не ожидают.

К слову, СНБО собирает президент Владимир Зеленский. Заседание запланировано на 17:00.

Результаты предыдущих заседаний СНБО