Резонансные вопросы на заседании СНБО не будут рассматривать, – нардеп
Совет национальной безопасности и обороны Украины 19 марта проведет очередное заседание. Предварительно, на нем не будут рассматривать резонансные вопросы.
Источник:Интерфакс-Украина
Пока неизвестно, какие именно вопросы будут на повестке дня на заседании СНБО 19 марта.
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Резонанса на СНБО не будет
Председатель парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк в беседе с журналистами предположил, что резонансные вопросы на заседании СНБО рассматривать не будут.
Пока слышим, что ничего резонансного не будет,
– отметил Железняк.
Такую же информацию накануне сообщало "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники в Офисе Президента. По словам собеседника издания, принятия особенно громких и сенсационных решений на заседании не ожидают.
К слову, СНБО собирает президент Владимир Зеленский. Заседание запланировано на 17:00.
Результаты предыдущих заседаний СНБО
- 2 февраля СНБО ввел санкции против Тараса Козака и его телеканалов NewsOne, 112 и ZIK.
- 19 февраля во время заседания наложили санкции на 19 юридических и 8 человек. Среди них – пророссийский политик Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.
- 26 февраля Зеленский провел закрытое заседание СНБО. Там говорилось о ситуации на оккупированных территориях, двойном гражданстве и государственной измене. В частности, ввели санкции против 10 чиновников высшего офицерского состава, которые предали Украину.
- 11 марта СНБО поручил СБУ проверить всех народных депутатов, которые в 2010 году голосовали за Харьковские соглашения. Также утвердили решение о необходимости национализировать предприятие "Мотор-Сич".
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