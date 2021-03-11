Алексей Резников заявил, что Россия не начнет полномасштабного вторжения в Украину. На это не повлияют даже санкции против кума Владимира Путина Виктора Медведчука.

Россия экономически не готова к наступлению. Об этом министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявил в интервью.

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Украинская армия уже не та, которая была в 2014 году

Резников отметил, что за 7 лет войны Вооруженные силы Украины возродились с нуля. У военных – серьезный идеологически-патриотический настрой.

У нас через войну с 2014-го года прошло полмиллиона солдат, которые сейчас имеют настоящий военный опыт. Они знают, как пахнет порох, что такое кровь и потеря товарища на поле боя,

– сказал министр.

Он добавил: "Это 500 тысяч мобилизационного потенциала Украины. Плюс официально – 250 тысяч состав ВСУ и еще 50 тысяч бойцов Нацгвардии. Я уже не говорю о других патриотически настроенных украинцах".

Вся армия России, по словам Резникова, составляет полтора миллиона. Однако населения у них гораздо больше, как и территории. Поэтому Кремль не может привести всех военных на границу с Украиной и под своими флагами ворваться в нашу страну.

Каждый будет с оружием защищать свой дом

Политик отметил, что даже если Россия пойдет на открытое наступление, то ничего из этого не получит.

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"Украинская нация готова тотально защищать свою землю. Каждый с оружием в руках будет защищать свой дом и улицу. Даже если они куда-то и проскочат танковым ударом, что дальше? Какой военный контингент будет сдерживать эту территорию?" – сказал Резников.

Он пояснил, что набрать местных приспешников "типа Пушилина или Захарченко" будет невозможно, так как этот потенциал уже использован.

Наступлением Россия подтвердит свое участие в войне

Кремль официально подтверждает, что оккупированная территория Донбасса – это Украина и они не вмешиваются в наши внутренние дела. Поэтому открытое вторжение на нашу территорию официально будет означать начало открытой войны.

Как бы тогда не хотела интеллигентная и толерантная Европа обращаться к россиянам, ей придется не просто ужесточать санкции, а одобрять серьезные решения,

– заявил министр.

Он добавил, что санкции против Виктора Медведчука не приведут к полномасштабному вторжению России: "Как они это публично объяснят? Это Украина за Медведчука?".

Обратите внимание! Служба внешней разведки Эстонии заявила, что Россия может в любой момент возобновить военное давление в нашем государстве. Для этого Кремль использует своих наемников на Донбассе.