В Кремле уже выработали иммунитет к тем санкций, которые уже существуют, поэтому ограничения необходимо усиливать. По словам вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции Алексея Резникова, в противном случае Россия может расширить свою агрессию дальше в Европу.

Об этом Резников заявил во время брифинга для стран-членов ООН.

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Европе необходима гарантия безопасности на востоке континента

Вице-премьер также поблагодарил партнеров, которые вводят карательные ограничения против России. Однако санкции, настаивает Резников, надо усилить.

Если не усилить международное давление на государство-оккупанта, это может привести к экспансии военной агрессии дальше в Европу. Если же принять адекватные меры поддержки Украины, то Европа получит гарантию безопасности на востоке континента – от Балтики до Черного моря,

– отметил Резников.

Минские соглашения необходимо модернизировать

Чо доо Минских соглашений, то несмотря на то, что Москва их постоянно нарушает, Украина выполнять их не откажется. Однако, заметил Резников, договоренности следует модернизировать. Речь об очередности выполнения пунктов Комплекса мер.

При каких условиях возможно политическое урегулирование

"Ведь политическое урегулирование, а простым языком, выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, возможно исключительно при следующих условиях: после всеобъемлющей деэскалации, вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований, восстановление контроля со стороны правительства Украины украинско-российской границы, выборы должны происходить согласно с законодательствов Украины", – объяснил Резников.

К теме Украина не будет отходить от минских договоренностей, – Резников

Обострение на Донбассе обсудили на заседании СНБО

Отметим, что обострение ситуации на Донбассе вынесли на заседание СНБО 19 февраля. Эта часть обсуждения была закрытой. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что решили вернуться к 5 сценариям урегулирования конфликта. Они были утверждены еще в декабре 2019 года.