Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников сообщил, что из деокупированного Крыма пол миллиона россиян переселять не будут. По мнению чиновника, они смогут получить стасус иностранных граждан или лиц без гражданства, или же стать гражданами Украины. Такую идею уже раскритиковал глава Меджлиса Рефат Чубаров.

Источник: LB.ua

В интервью Резников рассказал про законопроект о деоккупации Крыма и Донбасса, который разработало его министерство.

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Украина не будет нарушать гуманитарных прав

Резников подчеркнул, что никаких гуманитарных прав Украина нарушать не собирается.

У всех будет возможность свободно принять решение. Если захотят легально жить на территории Украины, они могут получить статус иностранных граждан, принять украинское гражданство или жить, как лица без гражданства. Или же эти люди могут принять другое решение – вернуться на свою историческую родину,

– сказал Резников.

По словам министра, брать пример с преемников сталинского режима и заниматься депортацией в правительстве не собираются.

Чубаров о предложении Резникова

Намерения Резникова раскритиковал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Политик отметил, что "иностранец, который незаконно находится на территории Украины подлежит немедленному выдворению". Так определяет национальное законодательство.

Все, кто незаконно поселился в Крыму с момента его оккупации, а на днях ЕСПЧ решил, что Россия установила эффективный контроль над Крымом с 27 февраля 2014 года, должны покинуть Крым. Если самостоятельно не уедут, тогда выдворение. И в кратчайшие сроки! В течение одного месяца,

– написал Чубаров в фейсбуке.

В своей заметке Чубаров обозначил представителей МИД Украины и народных депутатов.

Обратите внимание! В Министерстве реинтеграции разработали законопроект "О государственной политике переходного периода". На 99 страницах документа разработан план деоккупации и реинтеграции Крыма и Донбасса, ранее оккупированных Россией.