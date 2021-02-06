Это поможет миру: Резников хочет в переговорах по Донбассу не только США, но и Польшу
Вице-премьер-министр Алексей Резников считает, что участие США и Польши пошли бы на пользу нормандским переговорам. Он убежден, что эти два государства могут побудить Россию сесть за стол переговоров в интересах мира.
Источник:Укринформ
В своем интервью вицепремьер-министр подчеркнул, что дипломатия – это искусство переговоров. Поэтому Украина должна применять ее для создания новых альянсов, которые помогут достичь мира.
К слову Путина это не сделает счастливым, – Кулеба об участии США в нормандском формате
К сожалению, сейчас надо честно констатировать, что несмотря на все попытки помощи со стороны наших партнеров – Франции и Германии – в рамках нормандского формата, за шесть лет эта война не закончилась,
– подчеркнул Алексей Резников.
Он также подчеркнул, что минские соглашения были подписаны именно благодаря усилиям партнеров Украины. Они должны быть выполненными и закончиться еще 31 декабря 2015 года, а сейчас этот срок давно прошел.
Может оживить мирный процесс
Чиновник, отвечающий именно за направление реинтеграции оккупированных территорий, подчеркивает необходимость модернизации минского формата – что бы там ни говорили в России. В этом контексте следует смотреть, кто сможет принести пользу.
"Поэтому участие США при новой администрации, учитывая определенные обязательства по Будапештскому меморандуму, а также Польши, которая вскоре будет председательствовать в ОБСЕ, может побудить Россию сесть за стол переговоров и вести переговоры в интересах мира", – заявил вицепремьер.
Поэтому он убежден, что такая мощная поддержка сможет победить Россию и ее постоянные усилия "все время что-то придумывать, чтобы только не договориться".
Коротко о мирных переговорах Украины и России:
- Сейчас они проходят в двух форматах – минском и нормандском. Первый является регулярным процессом и предполагает участие двух сторон конфликта при посредничестве ОБСЕ.
- Зато нормандский формат, который проходит при посредничестве Германии и Франции, фактически был "мертвым" с 2016 года и до президентства Владимира Зеленского. В конце 2019 состоялась новая встреча, а потом формат снова "затормозил".
- Фактически оба формата не показали особой эффективности за почти 7 лет войны. Наибольший успех – завершение "горячей" фазы войны с подписанием "Минск-2" в феврале 2015 года. Но сама война, как и гибель украинском, на этом не закончились.
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