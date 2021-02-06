Вице-премьер-министр Алексей Резников считает, что участие США и Польши пошли бы на пользу нормандским переговорам. Он убежден, что эти два государства могут побудить Россию сесть за стол переговоров в интересах мира.

В своем интервью вицепремьер-министр подчеркнул, что дипломатия – это искусство переговоров. Поэтому Украина должна применять ее для создания новых альянсов, которые помогут достичь мира.

К слову Путина это не сделает счастливым, – Кулеба об участии США в нормандском формате

К сожалению, сейчас надо честно констатировать, что несмотря на все попытки помощи со стороны наших партнеров – Франции и Германии – в рамках нормандского формата, за шесть лет эта война не закончилась,

– подчеркнул Алексей Резников.

Он также подчеркнул, что минские соглашения были подписаны именно благодаря усилиям партнеров Украины. Они должны быть выполненными и закончиться еще 31 декабря 2015 года, а сейчас этот срок давно прошел.

Может оживить мирный процесс

Чиновник, отвечающий именно за направление реинтеграции оккупированных территорий, подчеркивает необходимость модернизации минского формата – что бы там ни говорили в России. В этом контексте следует смотреть, кто сможет принести пользу.

"Поэтому участие США при новой администрации, учитывая определенные обязательства по Будапештскому меморандуму, а также Польши, которая вскоре будет председательствовать в ОБСЕ, может побудить Россию сесть за стол переговоров и вести переговоры в интересах мира", – заявил вицепремьер.

Поэтому он убежден, что такая мощная поддержка сможет победить Россию и ее постоянные усилия "все время что-то придумывать, чтобы только не договориться".

Коротко о мирных переговорах Украины и России: