В Харькове в новогоднюю ночь продлят работу общественного транспорта. Метро будет работать до 03:00 1 января, дольше будут курсировать и трамваи, троллейбусы и автобусы.

В связи с проведением в Харькове праздничных мероприятий по случаю встречи Нового года пассажирский транспорт будет работать дольше. Об этом сообщили в департаменте инфраструктуры Харьковского городского совета.

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До которого часа будет курсировать транспорт в Харькове в ночь на 1 января

метрополитен будет работать до 03:00;

до 4:00 по основным направлениям от станций метро будут ездить трамваи, троллейбусы и автобусы, чтобы обеспечить подвоз пассажиров общественным транспортом.

К слову, в Киеве движение метро, ​​автобусов, трамваев и троллейбусов в новогоднюю ночь также продлили.

Обратите внимание! Харьковчане накануне Нового года устроили масштабный флешмоб. 25 декабря, в 23:00, в городе засияла крупнейшая в Украине елка из автомобилей.

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