В каком режиме будет работать транспорт Харькова в новогоднюю ночь
В Харькове в новогоднюю ночь продлят работу общественного транспорта. Метро будет работать до 03:00 1 января, дольше будут курсировать и трамваи, троллейбусы и автобусы.
В связи с проведением в Харькове праздничных мероприятий по случаю встречи Нового года пассажирский транспорт будет работать дольше. Об этом сообщили в департаменте инфраструктуры Харьковского городского совета.
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До которого часа будет курсировать транспорт в Харькове в ночь на 1 января
- метрополитен будет работать до 03:00;
- до 4:00 по основным направлениям от станций метро будут ездить трамваи, троллейбусы и автобусы, чтобы обеспечить подвоз пассажиров общественным транспортом.
К слову, в Киеве движение метро, автобусов, трамваев и троллейбусов в новогоднюю ночь также продлили.
Что известно о праздновании Нового года в Харькове
- Ранее в Харькове зажгли праздничную елку. Однако в этом году там нет традиционного дома Деда Мороза, ярмарки или праздничного концерта.
- Из-за эпидемии коронавируса в городе решили отказаться от громких празднований. Правда, у елки будет звучать музыка, а неподалеку люди смогут полакомиться праздничными блюдами и напитками.
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