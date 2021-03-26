Режим прекращения огня на Донбассе юридически до сих пор действует, – Арестович
Несмотря на адский бой возле Шумов, в результате которого погибли 4 украинских защитника, режим прекращения огня продолжается. По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, неправильно было бы сказать, что режима прекращения огня не существует.
Источник:"Свобода слова Савика Шустера"
Такое мнение Арестович озвучил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Также он отметил, что если "начать стрелять" – погибших будут десятки ежемесячно.
Важно Цена – жизнь людей, – Зеленский обратился к "нормандской четверке" из-за потерь на Донбассе
По словам Арестовича, главная цель украинской власти сейчас – возвращение к соблюдению режима прекращения огня.
Очень трагическое и резонансное событие. Мы должны быть точными, и точно это звучит так: де-юре он (режим прекращения огня – 24 канал) сохраняется. То, что произошло сегодня, мы трактуем как грубое нарушение режима прекращения огня. Или не отмена режима, а грубое нарушение,
– сказал он.
Советник главы ОП сравнил статистику потерь Украины на Донбассе и заявил об уменьшении количества жертв.
"Количество обстрелов уменьшилось, по разным подсчетам, от 10 до 15 раз. То, что происходит с начала года – это досадная такая тенденция на прерывание этого беспрецедентного периода режима прекращения огня", – подытожил Арестович.
Актуально Великобритания обратилась к России с категорическим заявлением из-за потерь на Донбассе
Адский обстрел Шумов: главное
- 26 марта в результате циничного обстрела боевиков на Донбассе оборвалась жизнь сразу четырех наших бойцов. Трагедия произошла в районе Шумов.
- В пресс-службе ООС отметили, что во время обстрела Шумов ранения получили 2 украинских бойца, им оперативно оказали медицинскую помощь.
- Украинская сторона смогла эвакуировать раненых бойцов и забрать тела погибших героев. Сейчас состояние украинских военных, получивших ранения, удовлетворительное.
- Из-за обострения на передовой украинская делегация в Трехсторонней контактной группе собирается на экстренное заседание.
Поделиться новостью