Несмотря на адский бой возле Шумов, в результате которого погибли 4 украинских защитника, режим прекращения огня продолжается. По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, неправильно было бы сказать, что режима прекращения огня не существует.

Такое мнение Арестович озвучил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Также он отметил, что если "начать стрелять" – погибших будут десятки ежемесячно.

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По словам Арестовича, главная цель украинской власти сейчас – возвращение к соблюдению режима прекращения огня.

Очень трагическое и резонансное событие. Мы должны быть точными, и точно это звучит так: де-юре он (режим прекращения огня – 24 канал) сохраняется. То, что произошло сегодня, мы трактуем как грубое нарушение режима прекращения огня. Или не отмена режима, а грубое нарушение,

– сказал он.

Советник главы ОП сравнил статистику потерь Украины на Донбассе и заявил об уменьшении количества жертв.

"Количество обстрелов уменьшилось, по разным подсчетам, от 10 до 15 раз. То, что происходит с начала года – это досадная такая тенденция на прерывание этого беспрецедентного периода режима прекращения огня", – подытожил Арестович.

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