Кабмин 23 декабря разрешил ресторанам и кафе в новогоднюю ночь работать значительно дольше. Заведения могут не закрываться в течение всей ночи.

До скольки будут работать рестораны

Так, заведения смогут работать до 7:00 утра. Об этом говорится в постановлении правительства. Таким образом Кабмин внес изменения в постановление о работе ресторанов и кафе в новогоднюю ночь.

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Заметим, ранее заведения имели разрешение работать в новогоднюю ночь до 1:00. Хотя в обычные дни рестораны и кафе могут работать до 23:00, а расчеты проводить – до 22:00.

Между тем с 8 по 24 января в Украине введут строгий локдаун. Во время этого периода заведения смогут продолжать работу, но только готовя еду на вынос. Развлекательные заведения не будут работать вообще.

Обратите внимание! Количество больных коронавирусом в Украине превысило 1 миллион. Сейчас заболели заболели 1 001 132 человека. За сутки, 23 декабря, обнаружили 11 490 инфицированных.



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