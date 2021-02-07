Сегодня украинцы на фоне коронавируса, локдауна, падения экономики и многих других аспектов не готовы к резкому повышению тарифов. Поэтому государство должно вступиться за наименее защищенные категории населения.

По словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, решение о повышении тарифов должно быть комплексным. Именно поэтому сначала появилась идея с компенсациями в размере 800 – 1 200 гривен.

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Что предшествовало этим шагам

Было общение представителей власти с премьер-министром, председателями депутатских фракций и групп. Также звучало соответствующее заявление президента Владимира Зеленского.

В итоге в Киеве пришли к выводу, что нужно полностью компенсировать то, что люди теряют.

Повышение тарифов и защита украинцев со стороны власти

Разумков подчеркнул, что украинцы – сегодня не готовы к резкому росту цен на коммуналку. Прежде всего это касается наименее защищенных категорий населения. И за них стоит заступаться.

Также председатель Верховной Рады отметил, что повышение тарифов может повлиять на рейтинг не только власти, но и оппозиции.

Ответственность за это, в понимании людей, лежит на всех народных депутатах. Даже если мы во власти, а кто-то в оппозиции, в восприятии людей – это все народные депутаты,

– констатировал он.

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Ситуауция с тарифам в Украине: последние события

Кабинет Министров перед Новым годом значительно повысил тариф на электроэнергию для населения , хотя и оставил фиксированную цену. В частности, отменили льготную цену в 90 копеек за киловатт-час за первые 100 киловатт-часов. Поэтому с 1 января 2021 года цена составит 1,68 гривны за киловатт в час.

, хотя и оставил фиксированную цену. В частности, отменили льготную цену в 90 копеек за киловатт-час за первые 100 киловатт-часов. Поэтому с 1 января 2021 года цена составит 1,68 гривны за киловатт в час. Кроме того, выросли тарифы на производство тепловой энергии для населения на 2021 год. Рост касается всех 23 компаний. В результате средневзвешенный тариф для поставок тепла населению составляет 1 121,71 гривны за гигакалорию.

для населения на 2021 год. Рост касается всех 23 компаний. В результате средневзвешенный тариф для поставок тепла населению составляет 1 121,71 гривны за гигакалорию. Также с 1 января выросла цена за транспортировку газа. У каждого поставщика тарифы разные. Подробнее читайте здесь.

У каждого поставщика тарифы разные. Подробнее читайте здесь. В то же время Нафтогаз поднял цену на газ для населения за январь на 14%. Так, по тарифу "Месячный" украинцам придется выложить 7,22 гривны за кубический метр.

за январь на 14%. Так, по тарифу "Месячный" украинцам придется выложить 7,22 гривны за кубический метр. 18 января Кабмин ввел государственное регулирование цен на газ. Говорится о фиксации цены в 6,99 гривнен. Такой тариф будет действовать с 1 февраля по 31 марта.

Говорится о фиксации цены в 6,99 гривнен. Такой тариф будет действовать с 1 февраля по 31 марта. Правда, даже после снижения тарифов на газ протесты в городах Украины продолжаются. Люди требуют снизить цены и на другие коммунальные услуги – не только в течение определенного периода, а на постоянной основе.



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