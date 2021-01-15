В Национальном антикоррупционном утверждают, что должны расследовать дело заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова. По утверждению НАБУ, Высший антикоррупционный суд это подтвердил. Однако суд принял несколько иное решение.

Что говорят в НАБУ

В НАБУ заявили, что ВАКС решил, что расследовать дело Татарова должно, собственно, бюро. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

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В бюро заверили, что дело должно расследовать только НАБУ и САП. Это якобы 13 января подтвердил Антикоррупционный суд.

Решение о передаче дела в СБУ в дальнейшем может привести к избежанию ответственности за преступление, ведь все собранные доказательства будут признаны судом недопустимыми из-за осуществления расследования ненадлежащим органом,

– добавили в НАБУ.

Как отметили в бюро, ограниченная подследственность предусмотренная для НАБУ и САП является гарантией эффективного и беспристрастного досудебного расследования коррупционных преступлений. Отметили, что закон запрещает передавать такие дела в другие органы досудебного расследования.

Ранее директор НАБУ Артем Сытник по согласованию с главой САП Максимом Грищуком обратился в Офис Генпрокурора с постановлением об истребовании уголовного производства. Сытник подчеркивал необходимость поручения досудебного расследования по этому делу детективам бюро.

Что говорит Татаров

Татаров в своем телеграм-канале написал, что информация, которую обнародовали в НАБУ не соответствует действительности. Политик утверждал, что ВАКС отказал инициаторам обращения.

Что на самом деле означает решение антикоррупционного суда

На самом деле ВАКС обязал генпрокурора Ирину Венедиктову решить, кто будет заниматься делом Татарова: НАБУ или СБУ. Чиновник должна рассмотреть соответствующее ходатайство.

В решении четко отметили, что решать споры относительно подследственности производства должна генпрокурор и ее заместители. Суд подчеркнул, что может заставить рассмотреть ходатайство, но не может предоставить решение по его сути.

Дело Татарова: коротко