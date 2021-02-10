Решение СНБО останется в силе и после судебного разбирательства, – Минкульт о каналах Медведчука
Решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и их блокировка может остаться в силе и после судебного рассмотрения их исков в Верховном суде Украины. Ведь решение было обоснованным.
Источник:Интерфакс-Украина
Такое мнение высказал заместитель министра культуры и информационной политики Украины Тарас Шевченко. Также он отметил, что заблокированные телеканалы уже обратились в суд и их законное право – обращаться в судебном порядке за защитой.
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Решение останется в силе
Он сказал: "Я убежден, что государственная позиция и решение наложить санкции останется в силе и после судебного разбирательства".
Позиция государства была обоснованной,
– отметил Шевченко.
Обжалование решения СНБО
Заметим, что в Верховный суд Украины поступило уже 3 иска, которыми оспаривают указ президента относительно телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK:
- в первом иске истцом является адвокат Павел Попков, а третье лицо – телерадиокомпания "112-ТВ", компании "Новости 24 часа" и "Новые коммуникации". Ответчиком в иске указан президент, а третье лицо – СНБО;
- во втором иске истцом является адвокат Александр Дядюк, а ответчиком – Владимир Зеленский;
- в третьем иске истец – харьковский юрист, основатель "Чугуевской правозащитной группы" Роман Лихачев. Ответчиком также указан Владимир Зеленский, третье лицо – Служба безопасности Украины.
Блокировка каналов Медведчука: что известно
- Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов – "112 Украина", NewsOne и ZIK. Их связывают с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что Россия не оставит без внимания санкции против соратника Медведчука Тараса Козака.
- Решение о блокировании трех телеканалов Медведчука поддерживают 49% украинцев.
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