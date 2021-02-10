Решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и их блокировка может остаться в силе и после судебного рассмотрения их исков в Верховном суде Украины. Ведь решение было обоснованным.

Такое мнение высказал заместитель министра культуры и информационной политики Украины Тарас Шевченко. Также он отметил, что заблокированные телеканалы уже обратились в суд и их законное право – обращаться в судебном порядке за защитой.

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Решение останется в силе

Он сказал: "Я убежден, что государственная позиция и решение наложить санкции останется в силе и после судебного разбирательства".

Позиция государства была обоснованной,

– отметил Шевченко.

Обратите внимание! 72% украинцев поддерживают введение санкций против своих сограждан, если их деятельность вредит государству.

Обжалование решения СНБО

Заметим, что в Верховный суд Украины поступило уже 3 иска, которыми оспаривают указ президента относительно телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK:

в первом иске истцом является адвокат Павел Попков , а третье лицо – телерадиокомпания "112-ТВ", компании "Новости 24 часа" и "Новые коммуникации". Ответчиком в иске указан президент, а третье лицо – СНБО;

, а третье лицо – телерадиокомпания "112-ТВ", компании "Новости 24 часа" и "Новые коммуникации". Ответчиком в иске указан президент, а третье лицо – СНБО; во втором иске истцом является адвокат Александр Дядюк , а ответчиком – Владимир Зеленский;

, а ответчиком – Владимир Зеленский; в третьем иске истец – харьковский юрист, основатель "Чугуевской правозащитной группы" Роман Лихачев. Ответчиком также указан Владимир Зеленский, третье лицо – Служба безопасности Украины.

Блокировка каналов Медведчука: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов – "112 Украина", NewsOne и ZIK. Их связывают с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что Россия не оставит без внимания санкции против соратника Медведчука Тараса Козака.

Решение о блокировании трех телеканалов Медведчука поддерживают 49% украинцев.



Санкции СНБО / Инфографика 24 канала