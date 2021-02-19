На заседании СНБО 19 февраля Украина наложила санкции на часть нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление". Из-за того, что конечными собственниками являются олигархи из Беларуси, санкции могут повлиять и на Лукашенко.

19 февраля Совет нацбезопасности Украины поручил вернуть в государственную собственность часть нефтепродуктопровода Самара-Западное направление. В 2017 году ее присвоило окружение Виктора Медведчука. Об этом Украина заберет "трубу" Медведчука и компании: решение СНБО Владельцами компании являются белорусский бизнесмен Николай Воробей и гражданин Германии Анатолий Шефер. Воробея часто называли бизнесменом, близким к Александру Лукашенко. Белорусские СМИ отмечают, это может нанести значительный удар и по самому самопровозглашенном презеденту Беларуси. Что известно о компании ПрикарпатЗападтранс Фирма эксплуатирует участок нефтепровода "Самара-Запад" длиной около 800 километров. Ею перекачивают дизельное топливо из России и Беларуси в Украину и транзитом в Европу.

Владельцами компании являются белорусский бизнесмен Николай Воробей и гражданин Германии Анатолий Шефер. Шефера между прочим связывают с окружением Виктора Медведчука. "Трубу Медведчука" вернут в собственность Украине 19 февраля на заседании СНБО ведомство поручило вернуть в государственную собственность часть нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление".

Правоохранителям поручили провести расследование и выяснить причины, почему он оказался в частных руках.

В ОП подчеркнули, что магистральный трубопроводный транспорт имеет не только важное хозяйственное, но и оборонное значение. https://nn.by/?c=ar&i=268650