Решение СНБО о "трубе Медведчука" – удар в сторону Лукашенко, – белорусские СМИ
На заседании СНБО 19 февраля Украина наложила санкции на часть нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление". Из-за того, что конечными собственниками являются олигархи из Беларуси, санкции могут повлиять и на Лукашенко.
Источник:"Наша Ніва"
19 февраля Совет нацбезопасности Украины поручил вернуть в государственную собственность часть нефтепродуктопровода Самара-Западное направление. В 2017 году ее присвоило окружение Виктора Медведчука.
Об этом Украина заберет "трубу" Медведчука и компании: решение СНБО
Владельцами компании являются белорусский бизнесмен Николай Воробей и гражданин Германии Анатолий Шефер. Воробея часто называли бизнесменом, близким к Александру Лукашенко.
Белорусские СМИ отмечают, это может нанести значительный удар и по самому самопровозглашенном презеденту Беларуси.
Что известно о компании ПрикарпатЗападтранс
- Фирма эксплуатирует участок нефтепровода "Самара-Запад" длиной около 800 километров. Ею перекачивают дизельное топливо из России и Беларуси в Украину и транзитом в Европу.
- Владельцами компании являются белорусский бизнесмен Николай Воробей и гражданин Германии Анатолий Шефер. Шефера между прочим связывают с окружением Виктора Медведчука.
"Трубу Медведчука" вернут в собственность Украине
- 19 февраля на заседании СНБО ведомство поручило вернуть в государственную собственность часть нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление".
- Правоохранителям поручили провести расследование и выяснить причины, почему он оказался в частных руках.
- В ОП подчеркнули, что магистральный трубопроводный транспорт имеет не только важное хозяйственное, но и оборонное значение.
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