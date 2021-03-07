В Верховной Раде заверили, что в вопросе с "евробляхамы" нашли компромисс. Ранее в правительстве были категорически против законопроектов, принятие которых требуют владельцы автомобилей на еврономерах.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев все же считает, что любые дальнейшие переговоры и уступки являются несправедливыми по отношению к тем, кто платит налоги за автомобили. Впрочем, решение нашли.

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Компромисс с "евробляхерамы"

Представители "евробляхеров" говорят, что принятый в первом чтении законопроект еще предстоит подкорректировать. Гетманцев отметил, что в Раде остаются лоббисты этой организации, которые хотят ко второму чтению "протащить" то, что им надо.

Он добавил, что после множества консультаций, в конце концов согласились на тяжелый компромисс, углубление которого невозможно.

Мы считаем, что чтобы поставить жирную точку в этом споре, надо в последний раз дать людям, которые ввезли на 1 января 2021 года эти автомобили в Украину, их оформить и больше к этому вопросу не возвращаться вообще,

– подчеркнул Гетманцев.

После этого шага ждут жесткие штрафы

Более того, как отметил Гетманцев, после завершения срока для льготного растаможивания введут жесткие штрафы. Он считает, что нужно начать штрафовать сразу на следующий день тех, кто не растаможил авто.

"Тот компромисс, который сейчас найден, является максимальным", – подчеркнул Гетманцев.

Что говорят лоббисты по этому поводу

Надо дать сейчас возможность завести еще миллион автомобилей, потому что это вроде бы очень необходимо людям.

Еще они хотят отменить экологические стандарты.

"Я категорически против пересмотра любых экологических стандартов. Они хотят, чтобы мы дали возможность льготного растаможивания для автобусов, грузовых автомобилей, мотоциклов", – подытожил депутат.

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