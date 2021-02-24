Сторонники одесского активиста Сергея Стерненко объявили о проведении бессрочной акции, которая продлится до его освобождения из-под стражи. В то же время митингующие требуют от Офиса Президента наконец начать настоящую судебную реформу.

Такое мнение высказал журналист Алексей Печий. Он считает, что до протестов большинство украинцев, возможно, и не знали ничего о Сергее Стерненко. Если и знали, то по слухам о некоем активисте из Одессы, который превысил пределы самозащиты во время нападения.

Читайте также "Слуги народа" обнародовали различные заявления относительно приговора Стерненко

В чем подозревают активиста

Как отметил журналист, в 2018 году на активиста и экс-главу одесского отделения "Правого сектора" Сергея Стерненко трижды совершили нападения. Во время последнего он смертельно ранил одного из напавших. За это его и начали "таскать по судам", мол, Стерненко превысил пределы разрешенной самообороны.

Важно, что главными рупорами обвинений выступают самые одиозные пророссийские политики – Портнов, Лукаш, Кива, Рабинович, Бужанский и Дубинский,

– подчеркнул Печий.

По словам журналиста, часть пользователей соцсетей, не разобравшись, до сих пор уверяет, что осудили активиста именно из-за этого дела.



Сергей Стерненко / Фото Укринформа

Впрочем, Стерненко осудили за то, что он в 2015 году якобы похитил местного пророссийского депутата Сергея Щербича и пытал его. В частности, пострадавший якобы узнал Стерненко через маску. Однако абсурд на этом не заканчивается.

К теме Вся фракция перессорилась, – депутат от "слуг" о деле Стерненко

Как отметил Печий, одиозный судья Виктор Попревич, который вынес решение, имеет довольно сомнительный шлейф. Он вообще не имел бы права носить мантию, если бы Высший совет правосудия не покрывал его.

Кроме неправомерных решений, судья Попревич еще откровенно врет о своем состоянии. По словам журналиста, он владеет квартирой в оккупированном Крыму, которую из года в год забывает задекларировать. Также в 2009 году он отличился тем, что украсил вход в свой дом в Донецке бюстами Владимира Ленина и Иосифа Сталина.

Еще одна "мелочь" – Попревич, несмотря на закон, все свои решения выносит на русском языке. В то же время Высший совет правосудия этого словно не видел.

Судьи создали прецедент

По мнению Печия, судьи, сами того не понимая, создали прецедент, так как сторонники Стерненко начали выражать надежду, что решение суда наконец откроет глаза Банковой на произвол в судейских кругах. В то же время Владимир Зеленский наконец будет способствовать судебной реформе, которую так и не решился провести его предшественник. По словам журналиста, именно Петр Порошенко и назначил скандального судью Попревича.

Читайте также Достаточно ли было доказательств для приговора Стерненко: ответ прокурора

Как отметил Печий, президент не имеет никакого права влиять на суды и их приговоры, но он может изменить ситуацию глобально.

Казалось бы, Зеленский уже начал делать первые шаги в реформировании судов, когда на позапрошлой неделе подал в Раду законопроект о проверке на добропорядочность членов Высшего совета правосудия, которые и должны очищать суды от токсичных судей, как Попревич,

– заявил он.

Однако, по мнению журналиста, такой закон является лишь "ширмой", которая ничего не решит. Все из-за того, что президент предлагает не поменять в корне Высший совет правосудия, а наоборот зацементировать его в том виде, в котором он есть сейчас.

Как рассказал Печий, получается круговая порука – членов ВСП, которые должны проверять судей, будут назначать те же судьи, или они точно будут влиять на назначения. По его мнению, после этого члены ВСП будут проверять на добропорядочность судей, которые их назначили. Не трудно догадаться, что в таком случае на расторжение этой круговой поруки нечего и надеяться.

Очищения судебной системы не будет

Печий считает, что никакого очищения судебной системы в таком случае не будет, хотя сделать это и не сложно. По его мнению, чтобы очистить суды, не нужно увольнять около 6 тысяч судей. Достаточно по нормальной прозрачной процедуре сменить 21 члена ВСП.

Однако после этого стоит назначить новых так, чтобы ни один судья не мог влиять на это назначение. То есть необходимо сделать ВСП действительно независимым органом от тех, кого они потом будут оценивать.

К теме Стерненко будет отбывать наказание в отдельной камере, – адвокат

Как отметил журналист, если это сделать, то очистка системы будет происходить значительно быстрее. В частности, члены ВСП смогут своим решением максимум за 2 недели уволить любого судью, если тот нарушил нормы добропорядочности. Между тем ВАКСу для увольнения коррумпированного судьи необходимо минимум 2 года – на подозрение, расследование, судебную волокиту и приговор.

Печий подытожил, что президент не должен влиять на судебную ветвь власти, но он может создать условия для ее очищения. Несмотря на это, ближайшие решения Банковой покажут, сделал ли Зеленский выводы из дела Сергея Стерненко.



Что известно о приговоре Стерненко / Инфографика 24 канала