Офис генпрокурора направил ходатайство президенту Украины об отстранении от должности главы Конституционного Суда Александра Тупицкого. Согласно статье 154 Уголовно-процессуального кодекса, вопрос об отстранении лиц, которых назначает президент, решает сам глава государства.

Офис генпрокурора ссылается на это положение, чтобы отстранить Тупицкого именно распоряжением Владимира Зеленского. Об этом в эфире 24 каналу рассказал бывший глава КСУ Станислав Шевчук.

Обратите внимание Тупицкого хотят отстранить: Офис генпрокурора направил ходатайство Зеленскому

По его словам, статья 154 Уголовно-процессуального кодекса еще никогда не применялась в истории Конституционного Суда.

Поскольку Тупицкого как судью назначал на должность еще четвертый президент Янукович, то Офис генпрокурора ссылается на положения в статье, чтобы президент подписал соответствующий указ о его отстранении.

Этот вопрос, действительно, в повестке дня. И сейчас решение за президентом,

– отметил экс-глава КСУ.

Он отметил, что никогда не было таких случаев, когда президент стал бы процессуальной фигурой в уголовно-процессуальном кодексе.

И также предположил, что впервые в истории КСУ председатель суда получает подозрение в совершении мошенничества.

"Я удивлен, почему он до сих пор находится в должности. После того, как Офис генерального прокурора выдвинул подозрение, думаю, что об отставке речь не идет", – отметил Станислав Шевчук.

Что известно о подозрении голове КСУ Тупицкому