Решение об отстранении Тупицкого за президентом, – экс-голова КСУ Шевчук
Офис генпрокурора направил ходатайство президенту Украины об отстранении от должности главы Конституционного Суда Александра Тупицкого. Согласно статье 154 Уголовно-процессуального кодекса, вопрос об отстранении лиц, которых назначает президент, решает сам глава государства.
Офис генпрокурора ссылается на это положение, чтобы отстранить Тупицкого именно распоряжением Владимира Зеленского. Об этом в эфире 24 каналу рассказал бывший глава КСУ Станислав Шевчук.
Обратите внимание Тупицкого хотят отстранить: Офис генпрокурора направил ходатайство Зеленскому
По его словам, статья 154 Уголовно-процессуального кодекса еще никогда не применялась в истории Конституционного Суда.
Поскольку Тупицкого как судью назначал на должность еще четвертый президент Янукович, то Офис генпрокурора ссылается на положения в статье, чтобы президент подписал соответствующий указ о его отстранении.
Этот вопрос, действительно, в повестке дня. И сейчас решение за президентом,
– отметил экс-глава КСУ.
Он отметил, что никогда не было таких случаев, когда президент стал бы процессуальной фигурой в уголовно-процессуальном кодексе.
И также предположил, что впервые в истории КСУ председатель суда получает подозрение в совершении мошенничества.
"Я удивлен, почему он до сих пор находится в должности. После того, как Офис генерального прокурора выдвинул подозрение, думаю, что об отставке речь не идет", – отметил Станислав Шевчук.
Что известно о подозрении голове КСУ Тупицкому
- По сообщению Офиса генпрокурора, председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля, а также во введении в заблуждение суд путем заведомо ложных показаний свидетеля.
- По информации СМИ, дело против Тупицкого касается Зуевского энергомеханического завода, расположенного на оккупированной территории Донбасса.
- 28 декабря Тупицкий должен был прийти в Офис генерального прокурора для проведения процессуальных действий. Впрочем глава КСУ туда не явился по семейным обстоятельствам.
- Поэтому Офис генпрокурора направил Александру Тупицкому сообщение о подозрении по почте.
Поделиться новостью