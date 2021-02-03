СНБО принял санкции против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и его телеканалов – NewsOne, ZIK и 112. По словам журналиста Сергея Лещенко, заседание Совета нацбезопасности специально созвали на вечер 2 февраля, когда в России обострилась ситуация с Навальным.

Источник: телеграмм Сергея Лещенко

Как пишет Лещенко, в это время было максимальное ослабление России внутренними конфликтами.

Важно Каналы Zik, 112 и Newsone прекратили свое вещание: фотодоказательство

Решение о наложении санкций на каналы Медведчука 112, NewsOne и ZIK готовилось в полной секретности. ... В момент консолидации всего цивилизованного мира против режима Путина, ему будет труднее предпринять возможные ответные действия в отношении Украины,

– заметил Лещенко.

Незадолго до этого Кулебе звонил Блинкен

Также на принятие положительного решения по введению ограничений повлияло налаживание контактов с новой администрацией США. Говорится, в частности, о звонке госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена главе МИД Украины Дмитрию Кулебе.

Коротко о санкциях в отношении Тараса Козака и его телеканалов