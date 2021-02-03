Решение о санкциях против каналов Медведчука готовили в полной секретности, – Лещенко
СНБО принял санкции против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и его телеканалов – NewsOne, ZIK и 112. По словам журналиста Сергея Лещенко, заседание Совета нацбезопасности специально созвали на вечер 2 февраля, когда в России обострилась ситуация с Навальным.
Источник: телеграмм Сергея Лещенко
Как пишет Лещенко, в это время было максимальное ослабление России внутренними конфликтами.
Важно Каналы Zik, 112 и Newsone прекратили свое вещание: фотодоказательство
Решение о наложении санкций на каналы Медведчука 112, NewsOne и ZIK готовилось в полной секретности. ... В момент консолидации всего цивилизованного мира против режима Путина, ему будет труднее предпринять возможные ответные действия в отношении Украины,
– заметил Лещенко.
Незадолго до этого Кулебе звонил Блинкен
Также на принятие положительного решения по введению ограничений повлияло налаживание контактов с новой администрацией США. Говорится, в частности, о звонке госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена главе МИД Украины Дмитрию Кулебе.
Коротко о санкциях в отношении Тараса Козака и его телеканалов
- СНБО принял решение ввести персональные санкции, сроком 5 лет, против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Указ подписал президент Владимир Зеленский.
- Также санкции распространили на региональных вещателей под брендом телеканалов NewsOne, ZIK и 112.
- Вечером 2 февраля эти каналы перестали транслироваться.
- Сам Козак назвал санкции незаконными и заявил о цензуре.
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