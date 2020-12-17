Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал повышение статуса русского языка в Молдове. Он считает, что это может быть опасным решением для региона.

Сейчас Россия просто не хочет терять свое влияние. Об этом Алексей Данилов заявил во время онлайн-встречи с Павелом Солохом, сообщает пресс-служба СНБО.

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По его словам, такое решение чиновников страны по русскому языку может нести определенную угрозу.

Решение парламента Молдовы о признании русского языка языком межнационального общения является очень опасным,

– подчеркнул Данилов.

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Обратите внимание! В 2018 году русский язык в Молдове потерял такой статус после того, как Конституционный Суд признал устаревшим действующий закон "О функционировании языков на территории МССР".

Русский язык в Молдове: что известно