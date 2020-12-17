Решение Молдовы относительно русского языка является опасным для региона, – Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал повышение статуса русского языка в Молдове. Он считает, что это может быть опасным решением для региона.
Сейчас Россия просто не хочет терять свое влияние. Об этом Алексей Данилов заявил во время онлайн-встречи с Павелом Солохом, сообщает пресс-служба СНБО.
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По его словам, такое решение чиновников страны по русскому языку может нести определенную угрозу.
Решение парламента Молдовы о признании русского языка языком межнационального общения является очень опасным,
– подчеркнул Данилов.
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Русский язык в Молдове: что известно
- Президент Молдавии Игорь Додон обещал до инаугурации Майи Санду повысить в стране статус русского языка.
- В декабре 2020 года парламент страны одобрил в первом чтении законопроект о статусе русского языка.
- В Молдове 16 декабря 2020 года окончательно вернули русскому языку особый статус.
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