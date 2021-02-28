Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук считает, что на самом деле реальным врагом для Украины является российский президент Владимир Путин. А вот главаря боевиков Дениса Пушилина бояться не следует, поскольку он – не тот человек, который что-то решает.

Так Кравчук прокомментировал вопрос о его появлении на российских телеканалах. Во время одного из эфиров пропагандисты вместе с главой украинской делегации в ТКГ включили Пушилина.

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Главное – не то, с кем ты говоришь, а то, что ты говоришь.

Кравчук отметил, что он придерживается позиции: главное – не то, с кем ты говоришь, а то, что ты говоришь.

Когда я говорил на первом российском канале, они включили Пушилина. Вот, представьте себе, я испугался и убежал с канала. Что бы обо мне подумали? Первый президент испугался Пушилина? Я с ним не общался,

– подчеркнул глава делегации Украины в ТКГ.

Он добавил, что поставил главарю боевиков один единственный вопрос: действительно ли он хочет построения на Донбассе русского национального государства или нет?

"Если он хочет, то о чем мы говорим на минской конференции? Он сказал перед всем миром. Я добился, чтобы он дал официальный ответ", – подчеркнул Кравчук.

В то же время он отметил один важный для Украины момент. Речь о допуске боевиков к участию в минском процессе.

"Кто их ввел? Подписали вместе с Кучмой, с Россией документ, очень сложный для нас. Очень сложный", – констатировал политик.

Также он напомнил, что на видеоконференциях в минском формате присутствуют и представители того же Пушилина – Дейнего и Никанорова.

"Я общаюсь с ними? Да. Не я их туда вводил, а ко мне ввели. Таким образом получается странная вещь, с представителями можно, а по ТВ нельзя", – жалуется Кравчук.

Путин – настоящий враг Украины, а не Пушилин

Кравчук рассказал, что в последний раз общался с Путиным еще во времена президентства беглеца Януковича. Но делал это непосредственно. После этого никаких других разговоров между ними не было.

Сегодня я бы сказал сначала, что для того, чтобы я с ним общался, он должен принять решение уйти из Украины. А так, общаться не о чем. Он является реальным врагом Украины. А не Пушилин,

– подчеркнул глава делегации Украины в ТКГ.

По его словам, Пушилин принадлежит к тем людям, которые не решают. Они выполняют или с помощью них выполняют. Решает Кремль и один человек в России. Ее имя – Владимир Владимирович Путин.

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Что этому предшествовало: почему возник скандал

15 февраля Кравчук принимал участие в эфире российского "Первого канала".

Тогда при включении с ним Пушилин откровенно заявил о намерении постепенно интегрировать оккупированные территории в Россию.