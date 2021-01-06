Репрессии в Украине из-за Рождества: СБУ обнародовала советские архивы
СБУ открыла архивы КГБ по операции "Блок". В ее рамках советские спецслужбы преследовали украинцев за рождественские вертепы.
За новогодними колядками и вертепами следил Комитет госбезопасности УССР, называя их участников "националистически настроенными лицами". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Вскоре после описанной истории о колядниках в так называемом информационном сообщении первому секретарю ЦК Компартии УССР Петру Шелесту от 20 января 1972 года – против участников вертепов начались репрессии.
"Подбор колядников в Киеве и Львове осуществляется прежде всего тенденциозно и используется националистически настроенными элементами в своих целях", — писали в КГБ.
В то же время советская служба рекомендовала "использовать обряд колядок в идеологически выгодном плане".
Колядники Львова 1972 года / Фото из электронного архива украинского освободительного движения
Операция "Блок" началась 12 января 1972 года. Согласно документу, в рамках операции КГБ провела обыски в Киеве и Львове в квартирах диссидентов и украинской интеллигенции.
12 января 1972 года началась операция "Блок" / Фото из электронного архива Украинского освободительного движения
Последствия "Блока"
Обыски завершились конфискацией "антисоветских националистических и политически вредных материалов", а также арестами:
- Василия Стуса;
- Вячеслава Чорновола;
- Евгения Сверстюка;
- внука Ивана Франко Зиновия;
- Ивана Светличного.
Обыски завершились арестами / Фото из электронного архива украинского освободительного движения
В 1974 году советская спецслужба направила секретный донос на нового первого секретаря ЦК Компартии Украины Владимира Щербицкого, где говорилось о подготовке "отдельными националистически настроенными лицами новогодних колядок".
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