СБУ открыла архивы КГБ по операции "Блок". В ее рамках советские спецслужбы преследовали украинцев за рождественские вертепы.

За новогодними колядками и вертепами следил Комитет госбезопасности УССР, называя их участников "националистически настроенными лицами". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Вскоре после описанной истории о колядниках в так называемом информационном сообщении первому секретарю ЦК Компартии УССР Петру Шелесту от 20 января 1972 года – против участников вертепов начались репрессии.

"Подбор колядников в Киеве и Львове осуществляется прежде всего тенденциозно и используется националистически настроенными элементами в своих целях", — писали в КГБ.

В то же время советская служба рекомендовала "использовать обряд колядок в идеологически выгодном плане".



Колядники Львова 1972 года / Фото из электронного архива украинского освободительного движения

Операция "Блок" началась 12 января 1972 года. Согласно документу, в рамках операции КГБ провела обыски в Киеве и Львове в квартирах диссидентов и украинской интеллигенции.



12 января 1972 года началась операция "Блок" / Фото из электронного архива Украинского освободительного движения

Последствия "Блока"

Обыски завершились конфискацией "антисоветских националистических и политически вредных материалов", а также арестами:

Василия Стуса;

Вячеслава Чорновола;

Евгения Сверстюка;

внука Ивана Франко Зиновия;

Ивана Светличного.



Обыски завершились арестами / Фото из электронного архива украинского освободительного движения

В 1974 году советская спецслужба направила секретный донос на нового первого секретаря ЦК Компартии Украины Владимира Щербицкого, где говорилось о подготовке "отдельными националистически настроенными лицами новогодних колядок".

Обратите внимание! Операция "Блок" предусматривала усиленное патрулирование милицией и "дружинниками" колядников. В то же время советская спецслужба прибегала к слежке и прослушиванию телефонных разговоров.