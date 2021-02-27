"Репортеры без границ" назвали санкции против каналов Козака "эскалацией информационной войны"
Международная организация по защите прав журналистов "Репортеры без границ" обнародовала заявление о введении санкций против телеканалов, связанных с Виктором Медведчуком. Такой шаг Украины там назвали "эскалацией информационной войны".
Источник:"Репортеры без границ"
В своем заявлении организация выразила обеспокоенность относительно решения лишить 3 пропагандистских канала лицензии на вещание в течение следующих 5 лет.
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"Репортеры без границ" о санкциях на "каналы Медведчука"
Там решение властей считают "злоупотреблением своими полномочиями".
Руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии в "Репортерах без границ" заявила, что хотя желание бороться с пропагандой законно, однако "оно не оправдывает использование цензуры".
Мы осуждаем эту эскалацию информационной войны. Запрет этих телеканалов обязательно усилит насилие против журналистов,
– отметила Кавелье.
Она считает, что это нарушение свободы высказывания якобы нарушает международные обязательства Украины. От украинской власти организация просит "найти другие пути, чтобы сохранить независимость и плюрализм средств информации".
Блокировка каналов Медведчука: основное
- Телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne прекратили свое вещание в начале февраля 2021 года. Произошло это после того, как Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против Тараса Козака – нардепа от ОПЗЖ и владельца этих медиа.
- В Офисе Президента объяснили, что основанием для блокировки пропагандистских каналов стали полученные СНБО от СБУ доказательства их длительного финансирования из России. Кроме того, в эфирах этих СМИ часто звучала пророссийская позиция.
- Решение украинских властей поддержали США, Канада, Британия, страны Балтии, в ЕС его сейчас изучают.
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