Международная организация по защите прав журналистов "Репортеры без границ" обнародовала заявление о введении санкций против телеканалов, связанных с Виктором Медведчуком. Такой шаг Украины там назвали "эскалацией информационной войны".

В своем заявлении организация выразила обеспокоенность относительно решения лишить 3 пропагандистских канала лицензии на вещание в течение следующих 5 лет.

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"Репортеры без границ" о санкциях на "каналы Медведчука"

Там решение властей считают "злоупотреблением своими полномочиями".

Руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии в "Репортерах без границ" заявила, что хотя желание бороться с пропагандой законно, однако "оно не оправдывает использование цензуры".

Мы осуждаем эту эскалацию информационной войны. Запрет этих телеканалов обязательно усилит насилие против журналистов,

– отметила Кавелье.

Она считает, что это нарушение свободы высказывания якобы нарушает международные обязательства Украины. От украинской власти организация просит "найти другие пути, чтобы сохранить независимость и плюрализм средств информации".

Блокировка каналов Медведчука: основное

Телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne прекратили свое вещание в начале февраля 2021 года. Произошло это после того, как Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против Тараса Козака – нардепа от ОПЗЖ и владельца этих медиа.

В Офисе Президента объяснили, что основанием для блокировки пропагандистских каналов стали полученные СНБО от СБУ доказательства их длительного финансирования из России. Кроме того, в эфирах этих СМИ часто звучала пророссийская позиция.

Решение украинских властей поддержали США, Канада, Британия, страны Балтии, в ЕС его сейчас изучают.



Санкции СНБО / Инфографика 24 канала