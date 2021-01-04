Крымский политзаключенный Ренат Сулейманов вышел на свободу из российской колонии
Крымский татарин Ренат Сулейманов, которого Россия держала в заключении 4 года, уже на свободе. Оккупанты в Крыму осудили мужчину по делу "Таблиги Джамаат". Организацию в России считают экстремистской и запрещают ее деятельность.
Сулейманов отбыл весь срок заключения, проведя за решеткой 4 года со 2 октября 2017 года. Об этом информируют в "Крымской солидарности".
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В январе 2019 года так называемый "Верховный суд" Крыма приговорил его к 4 годам колонии общего режима и 1 году ограничения свободы за причастность к исламскому движению "Таблиги Джамаат". Под стражей Сулейманов находился со 2 октября 2017 года.
Вину свою в суде 52-летний крымский татарин не признал и заявил, что ни он, ни его единомышленники не планировали и не совершали никаких действий, которые могли бы представлять угрозу безопасности населения в Крыму, а свои религиозные взгляды не считает криминальными.
Я не поддерживал экстремизм ни до ареста, ни сейчас. И в этой части я не согласен с выводами лингвистической экспертизы,
– заявлял он на конечном судебном заседании.
Вину крымского мусульманина гособвинение доказывало традиционными способами: показаниями скрытых свидетелей, лингвистической и религиоведческой экспертизой, исламской литературой и видеозаписью собрания.
Срок заключения Ренат Сулейманов отбывал в исправительной колонии №1 УФСИН России в Кабардино-Балкарской Республике.
Что еще известно о деле "Таблиги Джамаат"
- Четверо крымских татар Ренат Сулейманов, Талят Абдурахманов, Арсен Кубединов, Сейран Мустафаев были арестованы в октябре 2017 года.
- Сулейманова признали виновным в организации деятельности экстремистской организации и приговорили к 4 годам лишения свободы. По мнению следствия, именно он был организатором.
- Остальные подозреваемых суд признал виновными в участии в деятельности организации и приговорил к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно.
- Сулейманов – единственный, кто обжаловал приговор, однако апелляционный суд согласился с решением суда первой инстанции.
- Правозащитный центр "Мемориал" признал Рената Сулейманова политическим заключенным Кремля и требовал его немедленного освобождения, но на свободу мужчина вышел только после окончания полного срока.
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