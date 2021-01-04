Крымский татарин Ренат Сулейманов, которого Россия держала в заключении 4 года, уже на свободе. Оккупанты в Крыму осудили мужчину по делу "Таблиги Джамаат". Организацию в России считают экстремистской и запрещают ее деятельность.

Сулейманов отбыл весь срок заключения, проведя за решеткой 4 года со 2 октября 2017 года. Об этом информируют в "Крымской солидарности".

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В январе 2019 года так называемый "Верховный суд" Крыма приговорил его к 4 годам колонии общего режима и 1 году ограничения свободы за причастность к исламскому движению "Таблиги Джамаат". Под стражей Сулейманов находился со 2 октября 2017 года.

Вину свою в суде 52-летний крымский татарин не признал и заявил, что ни он, ни его единомышленники не планировали и не совершали никаких действий, которые могли бы представлять угрозу безопасности населения в Крыму, а свои религиозные взгляды не считает криминальными.

Я не поддерживал экстремизм ни до ареста, ни сейчас. И в этой части я не согласен с выводами лингвистической экспертизы,

– заявлял он на конечном судебном заседании.

Вину крымского мусульманина гособвинение доказывало традиционными способами: показаниями скрытых свидетелей, лингвистической и религиоведческой экспертизой, исламской литературой и видеозаписью собрания.

Срок заключения Ренат Сулейманов отбывал в исправительной колонии №1 УФСИН России в Кабардино-Балкарской Республике.

Что еще известно о деле "Таблиги Джамаат"