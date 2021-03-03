В Киевском следственном изоляторе отремонтировали еще одну камеру. На ремонт не потратили ни копейки из госбюджета.

Министр юстиции Украины Денис Малюська в своем фейсбуке опубликовал фото камеры до и после ремонта. Он начал свой пост с фразы "немного ада вам в ленту". Несмотря на радикальные изменения помещения, камера на фото "до" действительно имеет нечеловеческие условия.

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Отремонтированная камера рассчитана на 20 заключенных.

Как отметил политик, стоимость модернизации составила 101 205 гривен. Переоборудование состоялось за средства другой, уже обновленной платной камеры в этом же следственном изоляторе.

Политик в шутку отметил, что "подумывает над тем, чтобы продавать право назвать камеру своим именем с табличкой на входе". И добавил еще одно предложение для олигархов – создать свой именной корпус.

Что известно о платных камеры в СИЗО: