Немного ада, – Малюська показал камеру Лукьяновского СИЗО до и после ремонта: фото
В Киевском следственном изоляторе отремонтировали еще одну камеру. На ремонт не потратили ни копейки из госбюджета.
Источник:Фейсбук Малюськи
Министр юстиции Украины Денис Малюська в своем фейсбуке опубликовал фото камеры до и после ремонта. Он начал свой пост с фразы "немного ада вам в ленту". Несмотря на радикальные изменения помещения, камера на фото "до" действительно имеет нечеловеческие условия.
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Отремонтированная камера рассчитана на 20 заключенных.
Как отметил политик, стоимость модернизации составила 101 205 гривен. Переоборудование состоялось за средства другой, уже обновленной платной камеры в этом же следственном изоляторе.
Политик в шутку отметил, что "подумывает над тем, чтобы продавать право назвать камеру своим именем с табличкой на входе". И добавил еще одно предложение для олигархов – создать свой именной корпус.
Что известно о платных камеры в СИЗО:
- В апреле 2020 года Кабмин поддержал введение платных камер в следственных изоляторах. Заключенные на добровольной основе могут за определенную (фиксированную) плату получить улучшенные бытовые условия и питание.
- Такие камеры есть в большинстве городов Украины. Этот эксперимент должен продолжаться до 31 декабря 2021 года.
- В Минюсте запустили услугу "подарочных сертификатов" на пользование услугами платных камер в СИЗО.
- В феврале 2021 года Министерство юстиции и Фонд государственного имущества Украины выставили на аукцион Ирпенский исправительный центр. Его стоимость оценивается в 220 миллионов, однако продажа такой недвижимости будет происходить на аукционе.
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