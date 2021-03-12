В Украине произошло сезонное подорожание продуктов. Больше всего выросла цена на овощи, настоящим рекордсменом стала свекла. Она подорожала сразу на 40%.

В феврале 2021 года килограмм свеклы стоил 7,6 гривны. Актуально НБУ назвал причины инфляции в Украине Какие еще овощи подорожали Морковь – на 23,2% – до 7,4 гривны за килограмм;

лук – на 22,7% – до 6,3 гривны за килограмм;

капуста – на 20,4% – до 5,7 гривны за килограмм;

картофель – на 16,9% – до 11,9 гривны за килограмм. На что еще выросли цены На куриные яйца – на 17,4% – до 32,3 гривны за десяток;

на подсолнечное масло – на 13,0% – до 47,6 гривны за литр;

на сахар – на 10,7% – до 23,1 гривны за килограмм;

на сигареты премиум-класса – на 3,4% – до 59,9 гривны за пачку;

на водку – на 0,5% – до 93,1 гривны за 0,5 литра;

на пиво – на 3,3% – до 18,1 гривны за бутылку;

на украинское вино – на 1,3% – до 67,1 гривны за бутылку 0,75 литра. Обратите внимание! В декабре 2020 года цены на продукты выросли на 0,5%. Тогда больше всего подорожали куриные яйца и сахар.