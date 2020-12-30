Против жителей оккупированного Россией Крыма в декабре вынесли рекордное количество приговоров. Они касались отказа служить в российской армии.

Эту информацию опубликовали на сайте Крымской правозащитной группы по результатам мониторинга ситуации на полуострове. Об этом сообщили в ежемесячном отчете КПГ.

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Уголовные дела в отношении жителей Крыма

В декабре КПГ зафиксировала 16 новых уголовных дел в отношении жителей Крыма по 328 статье Уголовного кодекса России и 10 новых приговоров, вынесенных по этой статье. Приговоры вынесли:

3 – в "Кировском райсуде" (так называемые судьи Георгий Церцвадзе и Игорь Дегтярев);

4 "Ленинском райсуде Севастополя" (так называемые судьи Анатолий Василенко, Анна Гуло и Андрей Грачев);

1 – в "Гагаринском райсуде Симферополя" (так называемый судья Наталья Кныш);

1 – в "Бахчисарайском райсуде" (так называемый судья Василий Кошелев);

1 – в "Центральном райсуде Симферополя" (так называемый судья Александр Воронов).

Сколько дел зафиксировали

На конец декабря в целом КПГ зафиксировала 163 уголовных дела за уклонение от службы в вооруженных силах России, которые передали на рассмотрение в так называемые суды Крыма. На 153 из них уже вынесли приговор, еще 10 находятся на стадии рассмотрения.

Это самое большое количество дел и приговоров, зафиксированных за месяц за весь период оккупации,

– отметили в сообщении.

Также правозащитники напомнили, что принуждение жителей Крыма к службе в вооруженных силах государства-оккупанта, а также непрерывная на территории Крыма пропаганда службы в ВС России нарушают пятьдесят первую статью Конвенции о защите гражданского населения во время войны.