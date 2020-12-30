Отказались служить в армии РФ: в декабре против крымчан вынесли рекордное количество приговоров
Против жителей оккупированного Россией Крыма в декабре вынесли рекордное количество приговоров. Они касались отказа служить в российской армии.
Эту информацию опубликовали на сайте Крымской правозащитной группы по результатам мониторинга ситуации на полуострове. Об этом сообщили в ежемесячном отчете КПГ.
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Уголовные дела в отношении жителей Крыма
В декабре КПГ зафиксировала 16 новых уголовных дел в отношении жителей Крыма по 328 статье Уголовного кодекса России и 10 новых приговоров, вынесенных по этой статье. Приговоры вынесли:
- 3 – в "Кировском райсуде" (так называемые судьи Георгий Церцвадзе и Игорь Дегтярев);
- 4 "Ленинском райсуде Севастополя" (так называемые судьи Анатолий Василенко, Анна Гуло и Андрей Грачев);
- 1 – в "Гагаринском райсуде Симферополя" (так называемый судья Наталья Кныш);
- 1 – в "Бахчисарайском райсуде" (так называемый судья Василий Кошелев);
- 1 – в "Центральном райсуде Симферополя" (так называемый судья Александр Воронов).
Сколько дел зафиксировали
На конец декабря в целом КПГ зафиксировала 163 уголовных дела за уклонение от службы в вооруженных силах России, которые передали на рассмотрение в так называемые суды Крыма. На 153 из них уже вынесли приговор, еще 10 находятся на стадии рассмотрения.
Это самое большое количество дел и приговоров, зафиксированных за месяц за весь период оккупации,
– отметили в сообщении.
Также правозащитники напомнили, что принуждение жителей Крыма к службе в вооруженных силах государства-оккупанта, а также непрерывная на территории Крыма пропаганда службы в ВС России нарушают пятьдесят первую статью Конвенции о защите гражданского населения во время войны.
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