Рекомендации учтем: МИД отреагировал на доклад ЕС касательно Украины
Министерство иностранных дел Украины приветствовало принятый Европейским парламентом доклад по имплементации Соглашения об ассоциации. В ведомстве обещают учесть все рекомендации Евросоюза.
Источник:МЗС
В МИД подчеркнули, что доклад является не только комплексным обзором со стороны Евросоюза процесса внедрения Соглашения об ассоциации.
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Реакция министерства на заявление ЕС
Она содержит важные сигналы по всему спектру наших отношений с Евросоюзом в контексте дальнейшего развития политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС,
- говорится в заявлении.
Европарламент осуждает российскую агрессию в Украине и призывает освободить всех украинских политических заключенных и военнопленных в России, Крыму и на оккупированных территориях Донбасса. МИД Украины назвал это чрезвычайно важным призывом.
Там обратили внимание и на отмеченный значительный прогресс Украины в выполнении обязательств в рамках соглашения и интеграции с ЕС.
Украинская сторона внимательно учтет рекомендации о необходимости завершения начатых реформ, в частности в сферах верховенства права, надлежащего управления и борьбы с коррупцией,
- заверили в ведомстве.
Украина также разделяет видение Европарламента о необходимости обновления параметров соглашения в вопросе торговли.
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