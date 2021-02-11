Министерство иностранных дел Украины приветствовало принятый Европейским парламентом доклад по имплементации Соглашения об ассоциации. В ведомстве обещают учесть все рекомендации Евросоюза.

В МИД подчеркнули, что доклад является не только комплексным обзором со стороны Евросоюза процесса внедрения Соглашения об ассоциации.

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Реакция министерства на заявление ЕС

Она содержит важные сигналы по всему спектру наших отношений с Евросоюзом в контексте дальнейшего развития политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС,

- говорится в заявлении.

Европарламент осуждает российскую агрессию в Украине и призывает освободить всех украинских политических заключенных и военнопленных в России, Крыму и на оккупированных территориях Донбасса. МИД Украины назвал это чрезвычайно важным призывом.

Там обратили внимание и на отмеченный значительный прогресс Украины в выполнении обязательств в рамках соглашения и интеграции с ЕС.

Украинская сторона внимательно учтет рекомендации о необходимости завершения начатых реформ, в частности в сферах верховенства права, надлежащего управления и борьбы с коррупцией,

- заверили в ведомстве.

Украина также разделяет видение Европарламента о необходимости обновления параметров соглашения в вопросе торговли.

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Обратите внимание! Европейский парламент утвердил резолюцию о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации. В частности, в ней говорится о коррупции, отсутствии политической воли обеспечить независимость судебных институтов. Подробнее читайте по ссылке.