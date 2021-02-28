"Реки обязательно выйдут из берегов": Украине следует готовиться к мощным паводкам
В марте в Украине резко станет тепло. Это приведет к быстрому таянию сугробов снега, и соответственно паводкам.
Источник:ТСН
По мнению председателя Национального экологического совета Александра Чистякова, избежать подтопления в этом году не удастся, поскольку зима была достаточно снежной.
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Паводки и половодье будут сильным в Карпатах. В центральной части такого катастрофического паводка не будет. Там будет весеннее половодье, но оно будет в пределах обычного,
– рассказал Чистяков.
Он подчеркнул, что больше всего пострадают те населенные пункты, которые расположены вблизи горных рек. По словам эколога, опасность для сел и городов представляют как большие, так и малые реки.
Какие области пострадают больше всего
Весной от паводков пострадает Закарпатская область. При этом на Николаевщине, Херсонщине и в Одесской области будет серьезная засуха.
Эколог заметил, что земля быстро поглотит паводки, ведь зимой не было сильных морозов.
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Земля не промерзла и поэтому она не утратила способность поглощать воду. Когда весной будет наводнение, то земля в себя все впитает. И это очень хорошо, ведь будет увлажнение почвы,
– пояснил Чистяков.
Причины паводков
По словам Чистякова, реки обязательно выйдут из берегов. На это влияет 2 фактора:
- массовая вырубка лесов;
- разрушение рек.
"Очень многие горные реки просто разрушены. Речную гальку, которая держала воду в русле, отдали на продажу. Теперь, не имея своего русла, вода разливается и наносит просто катастрофические убытки хозяйству", – подчеркнул эколог.
Он подчеркнул, что в целом в Украине меняется климат, что и ухудшает ситуацию.
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