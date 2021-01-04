В реках Украины ожидают повышения уровня воды: где возможны затопления
На реках Закарпатской области 5 – 6 января прогнозируют повышение уровня воды. Это может привести к затоплениям в регионе, предупредили спасатели.
Вода в реках может подняться на метр
Опасность больше всего касается рек Латорица и Боржава. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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На реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,3 – 1 метр над текущими уровнями, с возможным выходом воды на поймы в нижних течениях реки Боржава и на пойме реки Латорица возле города Чоп,
– рассказали чрезвычайники.
Синоптики пообещали в западных областях дожди
Отметим, что 5 января синоптики пообещали, что весь Запад Украины накроют дожди. Также без осадков не обойдется в части центральных и южных регионов.
6 января дожди метеорологи обещают только на Закарпатье.
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