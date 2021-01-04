На реках Закарпатской области 5 – 6 января прогнозируют повышение уровня воды. Это может привести к затоплениям в регионе, предупредили спасатели.

Вода в реках может подняться на метр

Опасность больше всего касается рек Латорица и Боржава. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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На реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,3 – 1 метр над текущими уровнями, с возможным выходом воды на поймы в нижних течениях реки Боржава и на пойме реки Латорица возле города Чоп,

– рассказали чрезвычайники.

Синоптики пообещали в западных областях дожди

Отметим, что 5 января синоптики пообещали, что весь Запад Украины накроют дожди. Также без осадков не обойдется в части центральных и южных регионов.

6 января дожди метеорологи обещают только на Закарпатье.



Прогноз погоды на 5 января от Укргидрометцентра

Интересно! На Рождество сильных морозов синоптики не прогнозируют. Почти по всей территории страны – снег с дождем. Похолодание и зимние морозы могут прийти уже после праздника.