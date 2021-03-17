Журнал Forbes обнародует рейтинги самых богатых людей в мире. Однако их оценки не всегда точны, если речь идет об украинских олигархах.

О состоянии олигархов, вилле сына Ахметова, о налогах, которые олигархи не платят, и пятом президенте Петре Порошенко – говорил народный депутат от "Слуги народа" Марьян Заблоцкий.

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О рейтингах Forbes

Рейтинги Forbes – это приблизительная оценка стоимости чьей-то собственности. Эти оценки неверны. К примеру, когда оценивают богатство Билла Гейтса или Илона Маска – они смотрят на биржевые котировки стоимости их акций.

У нас тоже есть биржевой рынок, но аналитики Forbes смотрят на 200 стран мира и не понимают, что украинская биржа – мертва. Там с легкостью может стоять котировка в 10 раз больше, и никто этого не докажет.

Я уверен, что состояние украинских олигархов могут колебаться от 2 до 7 миллиардов долларов, в зависимости от года.

Уверен, что на счетах наших олигархов есть наличных средств больше, чем оценивают стоимость их активов. Просто этого не видно.

Интересно. Журнал " Forbes Україна" обнародовал обновленный рейтинг самых богатых украинцев. Состояние большинства из них значительно выросло в течение 2020 года. В первой тройке оказались Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Константин Жеваго.

Относительно стоимости активов – они берут это из воздуха. Не может цифра колебаться с 20 миллиардов долларов до 2, а затем 7 миллиардов долларов. Мы также не видим среди этих денег количество наличности, которая есть на счетах олигархов.

Как в Украине проследить покупку земли за рубежом

Если ты покупаешь землю за границей – плати налоги. Олигархи это все покупают на свои офшорные компании, а компанию регистрируют на каком-то острове. Проследить это можно из публичных отчетов. Такие покупки, как правило, становятся достаточно громкими для медиа, даже до указания в электронной декларации.

Внимание. Если налоговая о таком узнает, то олигархи должны уплатить 18% налога с доходов физических лиц и 1,5% военного сбора.

У нас самая главная проблема в том, что украинские олигархи являются собственниками какой-то компании в определенной республике, на нее выплачиваются дивиденды с их предприятий в Украине. И эта же компания покупает какое-то поместье.

Однако есть мировой тренд, мировое правило – если вы живете в стране 186 дней, вы обязаны там платить налоги. Даже к нашим олигархам, которые живут большую часть времени в Швейцарии, придет местное правительство и скажет то же самое.

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Мы отсрочили этот закон. Были объективные проблемы с тем, что уровень нашей налоговой пока не позволяет отслеживать даже такие вещи.

Справка. Речь идет о законе о КИКах – контролируемая иностранная компания.

Об уплате налогов олигархами

Многие люди в Украине делают соглашения о передаче собственности за пределами Украины. Там они либо не платят налоги, либо платят из зарубежных юрисдикций, но живут в Украине. Это фундаментально неправильно.

Потому что украинец, который просто получил минимальную зарплату, платит 33%. Также он платит 18% налога – это святое.

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Об олигархической модели Порошенко

У нас есть импортная пошлина на сахар – 50%. Сахар в Украине мог бы быть намного дешевле, мы могли бы облагать налогом хотя бы внутренних производителей.

Есть серьезный вопрос к тому, почему в Украине ежегодно импортируют 200 тысяч тонн пальмового масла, которое не очень хорошо для здоровья, но присутствует во всех шоколадных изделиях. Она делает украинскую продукцию прибыльной на рынке.

Если мы в обычное сливочное масло положим вместо животных жиров – пальмовые, то сэкономим очень серьезные деньги. Вдруг бизнес продажи масла становится очень прибыльным.

Также украинцев мучает история с налогообложением автомобилей. Для того, чтобы продавать новые автомобили с новых заводов, которые никому не интересны, мы до сих пор облагаем налогами подержанные авто, чтобы было больше стимулов покупать новые наши "гробы на колесах", которые производит пятый президент и Запорожский автомобильный завод.

Вопрос "евроблях": главное