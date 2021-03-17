Рейтинги Forbes неправильные – Заблоцкий о реальных доходах олигархов
Журнал Forbes обнародует рейтинги самых богатых людей в мире. Однако их оценки не всегда точны, если речь идет об украинских олигархах.
Источник:"Что это было?" на 24 канале
О состоянии олигархов, вилле сына Ахметова, о налогах, которые олигархи не платят, и пятом президенте Петре Порошенко – говорил народный депутат от "Слуги народа" Марьян Заблоцкий.
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О рейтингах Forbes
Рейтинги Forbes – это приблизительная оценка стоимости чьей-то собственности. Эти оценки неверны. К примеру, когда оценивают богатство Билла Гейтса или Илона Маска – они смотрят на биржевые котировки стоимости их акций.
У нас тоже есть биржевой рынок, но аналитики Forbes смотрят на 200 стран мира и не понимают, что украинская биржа – мертва. Там с легкостью может стоять котировка в 10 раз больше, и никто этого не докажет.
Я уверен, что состояние украинских олигархов могут колебаться от 2 до 7 миллиардов долларов, в зависимости от года.
Уверен, что на счетах наших олигархов есть наличных средств больше, чем оценивают стоимость их активов. Просто этого не видно.
Относительно стоимости активов – они берут это из воздуха. Не может цифра колебаться с 20 миллиардов долларов до 2, а затем 7 миллиардов долларов. Мы также не видим среди этих денег количество наличности, которая есть на счетах олигархов.
Как в Украине проследить покупку земли за рубежом
Если ты покупаешь землю за границей – плати налоги. Олигархи это все покупают на свои офшорные компании, а компанию регистрируют на каком-то острове. Проследить это можно из публичных отчетов. Такие покупки, как правило, становятся достаточно громкими для медиа, даже до указания в электронной декларации.
У нас самая главная проблема в том, что украинские олигархи являются собственниками какой-то компании в определенной республике, на нее выплачиваются дивиденды с их предприятий в Украине. И эта же компания покупает какое-то поместье.
Однако есть мировой тренд, мировое правило – если вы живете в стране 186 дней, вы обязаны там платить налоги. Даже к нашим олигархам, которые живут большую часть времени в Швейцарии, придет местное правительство и скажет то же самое.
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Мы отсрочили этот закон. Были объективные проблемы с тем, что уровень нашей налоговой пока не позволяет отслеживать даже такие вещи.
Об уплате налогов олигархами
Многие люди в Украине делают соглашения о передаче собственности за пределами Украины. Там они либо не платят налоги, либо платят из зарубежных юрисдикций, но живут в Украине. Это фундаментально неправильно.
Потому что украинец, который просто получил минимальную зарплату, платит 33%. Также он платит 18% налога – это святое.
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Об олигархической модели Порошенко
У нас есть импортная пошлина на сахар – 50%. Сахар в Украине мог бы быть намного дешевле, мы могли бы облагать налогом хотя бы внутренних производителей.
Есть серьезный вопрос к тому, почему в Украине ежегодно импортируют 200 тысяч тонн пальмового масла, которое не очень хорошо для здоровья, но присутствует во всех шоколадных изделиях. Она делает украинскую продукцию прибыльной на рынке.
Если мы в обычное сливочное масло положим вместо животных жиров – пальмовые, то сэкономим очень серьезные деньги. Вдруг бизнес продажи масла становится очень прибыльным.
Также украинцев мучает история с налогообложением автомобилей. Для того, чтобы продавать новые автомобили с новых заводов, которые никому не интересны, мы до сих пор облагаем налогами подержанные авто, чтобы было больше стимулов покупать новые наши "гробы на колесах", которые производит пятый президент и Запорожский автомобильный завод.
Вопрос "евроблях": главное
- 18 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекты о дешевой растаможке авто на еврономерах.
- Эти законопроекты предусматривают, что сумма растаможки "евроблях" составит около тысячи евро.
- Владельцы "евроблях" постоянно протестовали против растаможки.
- Активисты требуют, чтобы парламент принял законопроект, который предусматривает одноразовое освобождение от уплаты НДС участников и ветеранов АТО и изменение принципов растаможки в части возрастного коэффициента.
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