По данным опроса КМИС, если бы сейчас состоялись президентские выборы, то за Владимира Зеленского проголосовали бы 27% украинцев. Показатель поддержки действующего президента постоянно снижается. В частности, в течение 2020 года наблюдалось существенное проседание рейтинга главы государства.

Однако такие результаты опросов нельзя называть обвалом. Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог Петр Олещук.

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По его словам, на снижение рейтингов повлияло много фактов. В частности, украинское общество всегда отличается тем, что любой лидер, избранный даже с большой поддержкой, через некоторое время начинает ее терять. Потому что возникает очень много нереализованных ожиданий.

Политолог считает, что больше всего влияет на это пока:

социально-экономическая ситуация в стране;

вопрос ответственности – легендарные посадки, с которыми шел на выборы действующий президент.

Олещук: Оппоненты Зеленского – люди, которые ассоциируются с прошлым

Петр Олещук также отметил, что при оценке рейтингов нужно всегда смотреть не только на первое лицо, но и на всех оппонентов. Сейчас там те же люди, с которыми Зеленский конкурировал в 2019 году.

При таких условиях куда-то особенно падать Зеленскому уже и нет возможности. Потому что его оппоненты – это люди, которые ассоциируются с прошлым, и которых он победил на выборах,

– пояснил политолог.

Он отметил, пока никакого альтернативного предложения нет. Потому что эти оппоненты имеют серьезные медийные ресурсы, которые и используют. Они эффективно накачивают свой электорат.

"По моему мнению, при этом Бойко, Медведчук и Порошенко определенно работают в трио. Делая это вместе против действующего президента", – подчеркнул Олещук.

Впрочем отметил, это не значит, что у них есть возможности для расширения своего электорального поля.

Политолог предположил, что несмотря на все падения, если при такой политической повестке дня Зеленский пойдет на президентские выборы сейчас, то любого из тех, кто на низших ступенях рейтинга, он победит. Ведь говорится о противостоянии той самой дискредитированной политической элите. Самодискредитация, которая и сделала возможным президентство Зеленского.

Справка. По данным исследования Киевского международного института социологии, большинство голосов избирателей на сегодня получил бы действующий президент Владимир Зеленский. На втором месте находится Юрий Бойко от ОПЗЖ, на третьем – Петр Порошенко. Также в пятерку лидеров попал и кум Путина Виктор Медведчук.