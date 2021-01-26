Рейтинг Зеленского существенно обвалился: что могло стать причиной
Если бы в ближайшее время в Украине провели президентские выборы, то за нынешнего главу страны Владимира Зеленского готовы проголосовать лишь 19,8% из тех, кто уже определился, еще в конце октября 2020 года рейтинг достигал 31%. Причиной такого резкого обвала могут быть скандалы и насущные вопросы, которые беспокоят общество.
Источник: 24 канал
Заместитель директора Киевского международного института социологии Антон Грушецкий пояснил, что рейтинг упал даже ниже, чем был на первом туре выборов президента в 2019 году. Тогда за него проголосовали примерно 30% украинцев. Стоит отметить, что обвал рейтинга очевиден.
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"К началу 2020 года был рост его поддержки даже до 50%. Сейчас мы видим почти 20% – это, пожалуй, первая ситуация, когда его рейтинг опустился даже ниже, чем рейтинг на первом туре выборов 2019 года", – отметил социолог Грушецкий.
Что повлияло на обвал рейтинга
Грушецкий предположил, что на рейтинг влияет тарифный вопрос – он больше всего беспокоит украинцев. В то же время скандал вокруг нардепа из "Слуги народа" Александра Дубинского сказывается негативно на его имидже президента.
"Если мы говорим именно о размывании его электората, то встает вопрос в том, сколько людей вообще знают кто такой нардеп Дубинский. Вероятнее всего, широкой популярности среди населения Украины у него нет", – пояснил Грушецкий.
Он отметил, что Дубинский более известен в интернет-пространстве, фейсбук-сообществе. Именно там пользователи активны и оппозиционно настроены к действующей власти.
Это лишь дополнительный кирпичик (ситуация с Дубинским – 24 канал). Кирпичик негатива по поводу Дубинского, кирпичик негатива по поводу сотрудничества с олигархами, кирпичик за языковой закон – это все приводит к общему разрушению рейтинга президента,
– подытожил Грушецкий.
Кого украинцы хотят видеть президентом / Инфографика 24 канала
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