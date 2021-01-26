Если бы в ближайшее время в Украине провели президентские выборы, то за нынешнего главу страны Владимира Зеленского готовы проголосовать лишь 19,8% из тех, кто уже определился, еще в конце октября 2020 года рейтинг достигал 31%. Причиной такого резкого обвала могут быть скандалы и насущные вопросы, которые беспокоят общество.

Источник: 24 канал

Заместитель директора Киевского международного института социологии Антон Грушецкий пояснил, что рейтинг упал даже ниже, чем был на первом туре выборов президента в 2019 году. Тогда за него проголосовали примерно 30% украинцев. Стоит отметить, что обвал рейтинга очевиден.

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"К началу 2020 года был рост его поддержки даже до 50%. Сейчас мы видим почти 20% – это, пожалуй, первая ситуация, когда его рейтинг опустился даже ниже, чем рейтинг на первом туре выборов 2019 года", – отметил социолог Грушецкий.

Что повлияло на обвал рейтинга

Грушецкий предположил, что на рейтинг влияет тарифный вопрос – он больше всего беспокоит украинцев. В то же время скандал вокруг нардепа из "Слуги народа" Александра Дубинского сказывается негативно на его имидже президента.

Справка. Против Александра Дубинского ввели санкции в США. Все из-за вероятного его вмешательства в выборы президента в Штатах. В СМИ появилась информация, что Владимир Зеленский просил нардепа выйти из фракции на время расследования. Однако тот отказался, зато записал видеообращение к президенту, где требует встретиться с ним лично. Подробнее – здесь.

"Если мы говорим именно о размывании его электората, то встает вопрос в том, сколько людей вообще знают кто такой нардеп Дубинский. Вероятнее всего, широкой популярности среди населения Украины у него нет", – пояснил Грушецкий.

Он отметил, что Дубинский более известен в интернет-пространстве, фейсбук-сообществе. Именно там пользователи активны и оппозиционно настроены к действующей власти.

Это лишь дополнительный кирпичик (ситуация с Дубинским – 24 канал). Кирпичик негатива по поводу Дубинского, кирпичик негатива по поводу сотрудничества с олигархами, кирпичик за языковой закон – это все приводит к общему разрушению рейтинга президента,

– подытожил Грушецкий.

Кого украинцы хотят видеть президентом / Инфографика 24 канала