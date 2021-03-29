Президенту Зеленскому прощается многое из того, что не прощалось его предшественникам.

Доверяют, несмотря ни на что

"Более половины украинцев не доверяют Зеленскому", – так некоторые СМИ прокомментировали свежее исследование группы "Рейтинг", опубликованное в конце марта. И это пример того, как можно сосредоточиться на второстепенном, упустив из вида главное.

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Да, большинство соотечественников относятся к действующему президенту скептически, но в Украине этим никого не удивишь.

Удивительно другое обстоятельство, отраженное в том же социсследовании: Зеленскому по-прежнему очень многие доверяют. Доверяют, несмотря ни на что.

К концу второго года президентства уровень доверия к Владимиру Александровичу аномально высок и составляет аж 45%. Ни о чем подобном предшественники Зе не могли даже мечтать. Спустя двадцать два месяца пребывания у власти Петру Порошенко верили лишь 19% украинцев, а Виктору Януковичу – только 21%. На этом фоне нынешний гарант выглядит настоящим феноменом.

Зеленский сохраняет имидж "своего парня"

Возможно, граждан, доверяющих Зеленскому, вдохновляют его достижения на посту президента? Отнюдь. Народ не склонен думать, что под чутким руководством Владимира Александровича страна добилась каких-то выдающихся успехов. На сегодняшний день почти 70% респондентов убеждены, что дела в Украине идут в неправильном направлении. Это все та же мрачная картина, которую наши соотечественники рисовали в 2011-м и 2016-м. Нынешний глава государства не считается более эффективным лидером, чем ВФЯ или ПАП.

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Социологические данные демонстрируют еще одну любопытную тенденцию: за неполных два года доверие к Зеленскому пострадало гораздо меньше, чем поддержка Зеленского как политика. Осенью 2019-го, на пике популярности, число доверяющих Владимиру Александровичу и число готовых за него проголосовать превышали 70%. Обе цифры были не только рекордными, но и сопоставимыми друг с другом. Однако с тех пор президентский рейтинг Зе снизился почти втрое, а уровень доверия к нему – менее чем вдвое.

Иными словами, значительная часть общества уже разочаровалась в Зеленском-президенте, но продолжает верить Зеленскому-человеку. Показав себя неэффективным управленцем, Владимир Александрович сохраняет имидж "своего парня". Неудачи и провалы Зе налицо, но его харизма и нарочитая демократичность все еще находят отклик в народных сердцах.

О шансах Зеленского переизбраться на второй срок

Зеленский кажется украинскому обывателю близким и понятным. Даже освоившись на Банковой и слившись с системой, он не выглядит представителем чуждой касты – как высокий начальник Янукович или крупный бизнесмен Порошенко. Соответственно, шестому президенту прощается многое из того, что не прощалось его предшественникам.

Глава государства уподобился врачу, который не может похвастаться профессиональными достоинствами, но которого пациенты считают "просто хорошим человеком".

Конечно, он не в состоянии никого вылечить, но с ним хотя бы можно поболтать по душам: а от других горе-медиков и этого не дождешься!..

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Что ж, учитывая мысли Владимира Александровича о втором сроке, фактор доверия приобретает особую значимость. Сколько бы дров Зе ни наломал до 2024 года, само по себе это не станет препятствием для переизбрания. Нынешнему президенту под силу выиграть выборы, если компанию ему составят персонажи из прошлого, вызывающие куда больше недоверия: при прочих равных условиях свой парень всегда победит чужих.