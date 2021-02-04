Пророссийские силы работают сейчас согласованно, в отличие от проукраинских. И это действительно пугает. Далее читайте на украинском.

Джерело: фейсбук Богдана Тищенка

Подивімось і давайте розберемось у деяких моментах рейтингів політичних партій та претендентів на посаду президента України.

Раніше Загадкова поява Смешка та ОПЗЖ в лідерах: дивний рейтинг від КМІС

Результати опитувань групи "Рейтинг" та КМІС: що позали цифри?

Майже водночас Київський міжнародний інститут соціології та Соціологічна група "Рейтинг"опублікували результати останніх досліджень.

КМІС проводив опитування офлайн, "Рейтинг" шляхом телефонного інтерв'ю. Враховуючи також відмінність за типом опитування цікаво порівняти результати.

Перші цифри "Рейтинг", другі – КМІС.

Президентський рейтинг:

Зеленський – (Рейтинг) 21,2% – 22,1% (КМІС).

Бойко – (Рейтинг) 17,1% – 17,5% (КМІС).

Порошенко – (Рейтинг) 16,4% –13,7% (КМІС).

Тимошенко – (Рейтинг) 12,3% – 11,2% (КМІС).

Смешко – (Рейтинг) 7,5% – 8,8% (КМІС).

Гройсман – (Рейтинг) 4,3% – 5,6% (КМІС).

Ляшко – (Рейтинг) 4,0% – 4,8% (КМІС).

Разумков – (Рейтинг) 3,2% – 4,0% (КМІС).

Притула – (Рейтинг) 3,1% – 4,8% (КМІС).

Тягнибок – (Рейтинг) 2,1% – 2,6% (КМІС).

Кличко – (Рейтинг) 1,1% – 1,8% (КМІС).

Партійний рейтинг:

ОПЗЖ – (Рейтинг) 18,9% – 24,1 (КМІС)

"Слуга народу" – (Рейтинг) 18,6% – 18,2 (КМІС)

"Європейська солідарність" - (Рейтинг) 15,2%–15,6 (КМІС)

"Батьківщина" – (Рейтинг) 12,2% – 10,3 (КМІС)

"Українська стратегія Гройсмана" – (Рейтинг) 4,8% – 3,4 (КМІС)

"Радикальнв партію" – (Рейтинг) 4,7% – 4,6 (КМІС)

"Сила і честь" – (Рейтинг) 4,5% – 6,4 (КМІС)

"За майбутнє" – (Рейтинг) 4,4% – 2,7 (КМІС)

"Голос" – (Рейтинг) 3,5% – 2,4 (КМІС)

"Партія Шарія" – (Рейтинг) 3,4% – 3,2 (КМІС)

"Свобода" – (Рейтинг) 3,1% – 3,6 (КМІС)

УДАР – (Рейтинг) 2,4% – 1,7 (КМІС)

"Наш край" – (Рейтинг) 1,4% – 1,0 (КМІС)

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На що варто звернути увагу і що цікаво

Шансів у Петра Порошенка на президенство без об'єднання з кимось, при участі у виборах Володимира Зеленського, просто немає. Навіть при моделюванні другого туру президентських виборів, за умов виходу в нього Бойка та Порошенка, колишній гарант програє 2%. Якщо команда Зеленського зараз починає працювати, націлюючись таки виключно на проукраїнський електорат, вступаючи в конфлікт з Медведчуком, то за третє місце Петру Олексійовичу ще доведеться боротись. Об'єднуватись із Порошенком навряд хтось буде, через політику комунікації його сили щодо інших.

Всеукраїнські рейтинги Віталія Кличка і команди зараз низькі, але сам мер зараз користується правилом "мовчання – золото" поки всі інші завжди реагують на важливі події намагаючись вплинути на електорат. Запитайте зараз в Кличка чи буде він балотуватись на пост президента? Відповідь буде на кшталт такої: "Про що ви зараз питаєте, до виборів ще далеко, зараз потрібно працювати над нагальними справами".

Що ж буде з рейтингом, коли він публічно оголосить про висування та почнеться робота партії на всеукраїнському рівні? Мій прогноз вихід +-4% в першій місяць. Далі – все залежить від роботи команди.

Проросійські сили працюють більш злагоджено, ніж проукраїнські

Підтримка ОПЗЖ, що показує "Рейтинг" на 5,2% більше ніж КМІС. Чому так?

На мій погляд, відповідь полягає у поведінкових особливостях суспільства. Рейтинг проводив телефонне опитування на відміну від живого спілкування КМІС. Сьогодні визнати свою приналежність до проросійської сили публічно часто може бути складно. Простими словами, якщо ви сидите в черзі до лікаря в центрі України і до Вас підходить людина з планшетом, то не всі можуть відповісти позитивно щодо підтримки ОПЗЖ. Телефонна комунікація позбавляє зайвих оціночних суджень від оточуючих. А вони впливають на нас. Те, що цей рейтинг дійсно не вигадка – я впевнений.

Проросійські сили працюють зараз злагоджено, на відміну від проукраїнських. І це насправді лякає.

Очікуванно, дещо, але зростає рейтинг "Свободи", з'являється претендент на парламент у Гройсмана, але знижується рейтинг "Голосу". У випадку "Свободи", на мою думку, на більше зростання очікувати не варто при будь-яких обставинах. Радикальність і "закостенілість" поглядів та підходу в діяльності не дадуть додаткових балів. Все, що можна сказати "грає на руку", це ріст рейтингу проросійських сил, який паралельно групує радикально налаштований проукраїнський електорат.

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Все ж, ці опитуванні були до пулу останніх подій щодо блокування трьох проросійських каналів, які в додачу з вилюченням Дубінського мали вплинути на цифри підтримки. Тому цікаво дочекатись результатів наступних досліджень, а проукраїнським партіям подумати про майбутнє вже не тільки своє.