Зеленскому не доверяют больше, чем доверяют: но президент возглавляет рейтинг – кто дальше
Почти половина взрослого населения Украины доверяет президенту Владимиру Зеленскому. В то же время еще больше – 54% – выражает ему недоверие.
Об этом свидетельствуют результаты социсследования от группы "Рейтинг". Опрос проводили с 12 по 14 декабря.
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Рейтинг доверия к украинским политикам
- Действующий президент Владимир Зеленский – доверяют 43% опрошенных.
- Мэр Киева Виталий Кличко – 32%.
- Экс-премьер Владимир Гройсман – 29%.
- Спикер Рады Дмитрий Разумков – 26%.
- Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко – 25%.
- Лидер ОПЗЖ Юрий Бойко – 24%.
- Пятый президент Петр Порошенко – 22%.
- Действующий премьер Денис Шмыгаль – 15%.
Как в Украине доверяют здешним политикам / Данные исследования группы "Рейтинг"
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Подробнее о вышеупомянутом социсследовании "Рейтинга"
- Опрашивали украинцев от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
- Приняли участие в исследовании 2 500 респондентов.
- Метод опроса-CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки телефонных номеров.
- Выборка-репрезентативная по возрасту, полу и типу поселения.
- Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью – 0,95, но не более 2%.
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