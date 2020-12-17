Почти половина взрослого населения Украины доверяет президенту Владимиру Зеленскому. В то же время еще больше – 54% – выражает ему недоверие.

Об этом свидетельствуют результаты социсследования от группы "Рейтинг". Опрос проводили с 12 по 14 декабря. Актуально Президентский рейтинг: какая поддержка у Зеленского и кто вышел на второе место Рейтинг доверия к украинским политикам Действующий президент Владимир Зеленский – доверяют 43% опрошенных.



– доверяют 43% опрошенных. Мэр Киева Виталий Кличко – 32%.



– 32%. Экс-премьер Владимир Гройсман – 29%.



– 29%. Спикер Рады Дмитрий Разумков – 26%.



– 26%. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко – 25%.



– 25%. Лидер ОПЗЖ Юрий Бойко – 24%.



– 24%. Пятый президент Петр Порошенко – 22%.



– 22%. Действующий премьер Денис Шмыгаль – 15%. Как в Украине доверяют здешним политикам / Данные исследования группы "Рейтинг" ​Кстати Зеленского назвали политиком года, но и главным разочарованием: опрос Подробнее о вышеупомянутом социсследовании "Рейтинга" Опрашивали украинцев от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Приняли участие в исследовании 2 500 респондентов.

Метод опроса-CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки телефонных номеров.

Выборка-репрезентативная по возрасту, полу и типу поселения.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью – 0,95, но не более 2%.