В парламентском рейтинге на начало января 2021 года лидером до сих пор остается партия "Слуга народа". Президентскую политсилу готовы поддержать более 20% украинцев. В спину ей дышит "Оппозиционная платформа – За жизнь" – чуть больше 17%. А на третьем месте оказалась "Европейская Солидарность" с более 14% поддержки.

Свежий рейтинг политических партий опубликовала социологическая группа "Рейтинг". Соответствующий опрос они проводили 2 – 4 января.

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Какие партии больше всего поддерживают украинцы (голоса тех, кто определился с выбором)

"Слуга народа" – 21,6%;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 17,4%;

"Европейская солидарность" – 14,5%;

"Батькивщина" – 10,9%;

"Украинская стратегия Гройсмана" – 5,7%;

"Радикальная партия" – 5,6%;

"За майбутнє" – 3,7%;

"Свобода" – 3,2%;

"УДАР Виталия Кличко" – 3,1%;

"Партия Шария" – 2,9%;

"Голос" – 2,8%;

"Сила и честь" – 2,8%;

"Наш край" – 2,2%;

"Пропозиція" – 0,3%;

трудно ответить – 3,5%;

не буду голосовать – 8,4%.

Что известно об этом опросе? Опрашивали население Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме оккупированных территорий. Всего опросили 2 500 человек. Выборка – репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Опрашивали людей методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью – 0,95, но не более 2,0%.

Каким был парламентский рейтинг в конце декабря 2020 года (данные КМИС)

ОПЗЖ – 23,1%;

"Слуга народа" – 20,9%;

"Европейская Солидарность – 14,1%;

"Батькивщина" – 9,8%;

"Радикальная партия Олега Ляшко" – 6,1%;

"Украинская стратегия Гройсмана" – 5,2%;

"Сила и честь" – 4,4%;

"Голос" – 3,1%;

"Свобода" – 2,8%;

"За майбутнє" – 2,3%;

"Партия Шария" – 2,3%;

"УДАР Виталия Кличко" – 2,2%;

"Оппозиционный блок" – 1,8%;

"Наш край" – 0,8%;

"Пропозиція" – 0,4%;

"Самопомич" – 0,4%;

другая партия – 0,4%.

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Какими были результаты на последних выборах в Раду (июль 2019 года)

"Слуга народа" – 43,16%,

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%,

"Батьківщина" – 8,18%,

"Европейская Солидарность" – 8,10%,

"Голос" – 5,82%,

"Радикальная партия" – 4,01%,

"Сила и честь" – 3,82%,

"Оппозиционный блок" – 3,03%,

"Украинская стратегия Гройсмана" – 2,41%,

"Партия Шария" – 2,23%,

"Свобода" – 2,15%.

Остальные политические силы набрали менее 2%. Тогда "Слуга народа" получила монобольшество в парламенте. "Оппозиционная платформа" получила чуть более 40 мест, а остальные – минимальное количество мест в парламенте.