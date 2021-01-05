"Слуга народа" лидирует, ОПЗЖ – до сих пор в тройке: рейтинг партий в начале 2021 года
В парламентском рейтинге на начало января 2021 года лидером до сих пор остается партия "Слуга народа". Президентскую политсилу готовы поддержать более 20% украинцев. В спину ей дышит "Оппозиционная платформа – За жизнь" – чуть больше 17%. А на третьем месте оказалась "Европейская Солидарность" с более 14% поддержки.
Свежий рейтинг политических партий опубликовала социологическая группа "Рейтинг". Соответствующий опрос они проводили 2 – 4 января.
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Какие партии больше всего поддерживают украинцы (голоса тех, кто определился с выбором)
- "Слуга народа" – 21,6%;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 17,4%;
- "Европейская солидарность" – 14,5%;
- "Батькивщина" – 10,9%;
- "Украинская стратегия Гройсмана" – 5,7%;
- "Радикальная партия" – 5,6%;
- "За майбутнє" – 3,7%;
- "Свобода" – 3,2%;
- "УДАР Виталия Кличко" – 3,1%;
- "Партия Шария" – 2,9%;
- "Голос" – 2,8%;
- "Сила и честь" – 2,8%;
- "Наш край" – 2,2%;
- "Пропозиція" – 0,3%;
- трудно ответить – 3,5%;
- не буду голосовать – 8,4%.
Что известно об этом опросе?Опрашивали население Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме оккупированных территорий. Всего опросили 2 500 человек. Выборка – репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Опрашивали людей методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью – 0,95, но не более 2,0%.
Каким был парламентский рейтинг в конце декабря 2020 года (данные КМИС)
- ОПЗЖ – 23,1%;
- "Слуга народа" – 20,9%;
- "Европейская Солидарность – 14,1%;
- "Батькивщина" – 9,8%;
- "Радикальная партия Олега Ляшко" – 6,1%;
- "Украинская стратегия Гройсмана" – 5,2%;
- "Сила и честь" – 4,4%;
- "Голос" – 3,1%;
- "Свобода" – 2,8%;
- "За майбутнє" – 2,3%;
- "Партия Шария" – 2,3%;
- "УДАР Виталия Кличко" – 2,2%;
- "Оппозиционный блок" – 1,8%;
- "Наш край" – 0,8%;
- "Пропозиція" – 0,4%;
- "Самопомич" – 0,4%;
- другая партия – 0,4%.
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Какими были результаты на последних выборах в Раду (июль 2019 года)
- "Слуга народа" – 43,16%,
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%,
- "Батьківщина" – 8,18%,
- "Европейская Солидарность" – 8,10%,
- "Голос" – 5,82%,
- "Радикальная партия" – 4,01%,
- "Сила и честь" – 3,82%,
- "Оппозиционный блок" – 3,03%,
- "Украинская стратегия Гройсмана" – 2,41%,
- "Партия Шария" – 2,23%,
- "Свобода" – 2,15%.
Остальные политические силы набрали менее 2%. Тогда "Слуга народа" получила монобольшество в парламенте. "Оппозиционная платформа" получила чуть более 40 мест, а остальные – минимальное количество мест в парламенте.
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