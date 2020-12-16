Поддержка "Слуги народа" просела, ЕС и ОПЗЖ – в лидерах: обновленный рейтинг партий
Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, наибольшую поддержку избирателей получила бы партия "Слуга народа". Ее намерены поддержать более 25% украинцев.
Об этом свидетельствуют свежие данные социсследования, проведенного Центром Разумкова. Опрашивали украинцев с 4 по 9 декабря.
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Как украинцы проголосовали бы на предстоящих выборах в Раду (ответы тех, кто примет участие в голосовании и уже определился)
- "Слуга народа" – 26,5%
- "Европейская Солидарность" – 19,5%,
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 18%,
- "Батькивщина" – 9%,
- "Сила и честь" – 5%,
- "Украинская стратегия Гройсмана" – 4%,
- "Свобода" – 3%,
- "Партия Шария" – 2,5%,
- "Гражданская позиция" – 2%,
- Радикальная партия Олега Ляшко "– 2%,
- "Голос" – 2%, партию
- "За майбутнє" – 2%,
- УДАР – 1%,
- "Оппозиционный блок" – 1%,
- "Победа Пальчевского" – 0,9 %%,
- "Наш край" – 0,6%,
- "Пропозиція" – 0,2%
Как изменился уровень поддержки партий по сравнению с декабрем 2019 года (ответы всех опрошенных)
- Уровень поддержки "Слуги народа" упал. Тогда ее готовы были поддержать 36%. А сейчас – только 17,5%.
- "Европейская Солидарность" получила большую поддержку – 7% против 13%.
- Также вырос уровень поддержки ОПЗЖ – с 10% до 13%.
- "Батькивщину" поддерживают, как и поддерживали в прошлом году – соответственно 6% и 6%.
- "Сила и честь" потеряла лишь 1% – 3% против 4%. Но в пределах погрешности этот показатель фактически ничего не значит.
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Детали вышеупомянутого опроса
- Его проводили методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.
- В общем опросили 2018 человек в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных Крыма и Донбасса.
- Опрос проходил по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.
- Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
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