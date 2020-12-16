Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, наибольшую поддержку избирателей получила бы партия "Слуга народа". Ее намерены поддержать более 25% украинцев.

Об этом свидетельствуют свежие данные социсследования, проведенного Центром Разумкова. Опрашивали украинцев с 4 по 9 декабря. Обратите внимание Зеленскому и Кличко украинцы доверяют больше всего: свежие данные от социологов Как украинцы проголосовали бы на предстоящих выборах в Раду (ответы тех, кто примет участие в голосовании и уже определился) "Слуга народа" – 26,5%

"Европейская Солидарность" – 19,5%,

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 18%,

"Батькивщина" – 9%,

"Сила и честь" – 5%,

"Украинская стратегия Гройсмана" – 4%,

"Свобода" – 3%,

"Партия Шария" – 2,5%,

"Гражданская позиция" – 2%,

Радикальная партия Олега Ляшко "– 2%,

"Голос" – 2%, партию

"За майбутнє" – 2%,

УДАР – 1%,

"Оппозиционный блок" – 1%,

"Победа Пальчевского" – 0,9 %%,

"Наш край" – 0,6%,

"Пропозиція" – 0,2% Как изменился уровень поддержки партий по сравнению с декабрем 2019 года (ответы всех опрошенных) Уровень поддержки "Слуги народа" упал. Тогда ее готовы были поддержать 36%. А сейчас – только 17,5%.

"Европейская Солидарность" получила большую поддержку – 7% против 13%.

Также вырос уровень поддержки ОПЗЖ – с 10% до 13%.

"Батькивщину" поддерживают, как и поддерживали в прошлом году – соответственно 6% и 6%.

"Сила и честь" потеряла лишь 1% – 3% против 4%. Но в пределах погрешности этот показатель фактически ничего не значит. Какой была поддержка в ноябре "Слуга народа" и ОПЗЖ лидируют: свежий рейтинг партий Детали вышеупомянутого опроса Его проводили методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

В общем опросили 2018 человек в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных Крыма и Донбасса.

Опрос проходил по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.