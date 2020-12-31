2020 год выдался достаточно непредсказуемым для Украины, особенно в политическом контексте. За этот год существенно изменились рейтинги партий, что продемонстрировали не только соцопросы, но и осенние местные выборы.

Сайт 24 канала рассказывает, как изменились рейтинги политических партий за 2020 год. За основу мы взяли данные опросов, которые проводились социологической группой "Рейтинг" и центром социальных и маркетинговых исследований "Социс".

Также 30 декабря 2020 года стал доступен опрос Киевского международного института социологии, проведенный 17 – 23 декабря.

Предположительно проходной барьер преодолели бы:

"ОПЗЖ" (23,1% среди респондентов, которые определились с выбором);

"Слуга народа" (20,9%);

"ЕС" (14,1%);

"Батькивщина" (9,8%).

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Слуга народа

Результаты опроса, проведенного Социологической группой " Рейтинг "в январе 2020 года, демонстрировали достаточно высокие рейтинги провластной партии"Слуга народа". Тогда среди тех, кто намерен голосовать и определился за кого, 42,2% украинцев ответили, что на парламентских выборах они бы отдали свой голос за партию "Слуга народа". А вот уже в ноябре 2020 года количество сторонников значительно уменьшилось и проголосовать были готовы лишь 22,7% опрошенных.

Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс" показал почти аналогичные результаты опросов. В начале года за провластную партию, согласно их данным, готовы были проголосовать 47,9%, а вот в ноябре – уже 18,3%.



Съезд партии "Слуга народа" / Сайт партии "Слуга народа"

Оппозиционная платформа – За жизнь

На втором месте по электоральным предпочтениям разместилась "Оппозиционная платформа – За жизнь". По данным социологической группы "Рейтинг", в начале года за эту партию проголосовали бы 13,5%, а в ноябре – 17,1%.

Опрос центра "Социс" показывает, что в начале 2020 года эту политсилу поддерживали 14,4%, а сейчас партию поддерживают 13,1% украинцев.

Европейская солидарность

"Европейская солидарность" в начале года имела 9,5% поддержки, а в ноябре 2020 года ее поддерживали уже 15,4% украинцев, по данным опроса социологической группы "Рейтинг".

Исследование "Социс" показывает, что феврале 2020 года за эту политсилу проголосовали бы 12%, а сейчас – 13,1%.

Батькивщина

Поддержка партии "Батькивщина" не сильно выросла – с 8% до 8,1%. А в опросах "Социс" результаты показывают, что поддержка даже упала с тех же 8% до 6,8%.



Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко / Сайт партии "Батькивщина"

За майбутнє

Именно эта партия сейчас попадает в первую пятерку по электоральным предпочтениям украинцев, согласно исследованиям социологической группы "Рейтинг". Несмотря на то, что партия существует давно, переименовали ее только в мае 2020 года. В июне этого года ее поддерживали 1,7% украинцев, а сейчас – 4,5%.

Радикальная партия Олега Ляшко

Поддержка "Радикальной партии Олега Ляшко" выросла с 2,4% до 4,5%. В данных, которые предоставляет "Социс", поддержка этой партии упала с 2,7% до 2,2%.

Сила и честь

Сейчас партию "Сила и честь" поддерживают 4,3% граждан, а в январе 2020 года поддержка была на уровне 3,6%. В другом исследовании значится, что поддержка упала с 4,8% до 3%.

УДАР

Сейчас партию "УДАР" поддерживают 3,7% украинцев, а в рейтингах за начало года ее вообще нет. Впрочем, можно сравнить цифры с сентябрьскими – тогда за эту политсилу свой голос отдали бы всего 1,7% украинцев.

Голос

Количество сторонников партии "Голос" за год почти не изменилось – выросло с 3,4% до 3,6%. Результаты другого опроса показывают похожие изменения – рост с 2,2% до 2,4%.



Съезд партии "Голос" / facebook.com/GolosZmin

Свобода

В начале года за эту политсилу были готовы проголосовать 2,5% украинцев, а сейчас поддержка выросла до 3,5%.

Сейчас десятка самых популярных партии в Украине выглядит именно так.

Впрочем, рейтинг других партий за этот год тоже менялся: