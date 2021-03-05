Согласно свежему рейтингу партий, в Верховную Раду имеют шанс попасть целых семь партий. Сохраняет наибольшую поддержку среди опрошенных президентская партия "Слуга народа".

Согласно данным соцопроса, в Раду с наибольшей поддержкой избирателей проходят также "ЕС", "ОПЗЖ" и "Батькивщина". За них готовы проголосовать больше 10% опрошенных.

Узнайте Сколько украинцев готовы голосовать за Зеленского: новый президентский рейтинг

За какие партии голосовали бы украинцы (ответы тех, кто будет голосовать и определился)

"Слуга народа" – 19,5%

"Европейская Солидарность" – 14,7%,

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 14,3%,

"Батькивщина" – 12,3%,

"Сила и честь" – 5,3%,

"Украинская стратегия Гройсмана" – 5,3%,

"Радикальная партия" – 5,0%,

партия Евгения Мураева "Наши" – 4,0%,

"Голос" – 3,1%,

партия Шария – 3,1%,

"За майбутнє" – 3,0%,

"Свобода" – 2,8%,

"УДАР" – 2,7%,

"Народный фронт" – 1,9%.

Как видно по результатам социсследования, 5-процентный барьер преодолевают 7 партий. Среди них три таких, которые не представлены в парламенте ІХ созыва: "Радикальная партия", "Стратегия Гройсмана" и "Сила и честь" Игоря Смешко.

Что известно об опросе? В течение 2 – 3 марта социологи опросили 2 500 совершеннолетних респондентов, проживающих на территории Украины, кроме временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма. Исследования проводились методом телефонного интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 0,95%.

Каким был рейтинг партии в прошлом месяце

Согласно исследованию группы "Рейтинг" за февраль, в Верховную Раду имели шанс попасть 5 политических сил. Тогда на первой строчке оказалась "Слуга народа", дальше шли "Европейская Солидарность", "Оппозиционная платформа – За жизнь", и "Батькивщина". Замыкала пятерку "Украинская стратегия Гройсмана".

Подробнее Рейтинг партий в феврале: лидируют "Слуга народа" и "ЕС"

Рейтинг партий (среди тех, кто определился)

"Слуга народа" – 19,7% опрошенных;

"Европейская Солидарность" – 16,2%;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 14,2%;

"Батькивщина" – 12%;

"Украинская стратегия Гройсмана" – 5,1%;

"Радикальная партия" – 4,9%;

"Сила и честь" – 4,4%;

"Свобода" – 3,8%;

"Наши" – 3,5%;

"Голос" – 3,3%;

"УДАР" – 3,2%;

"Партия Шария" – 3,2%;

"За майбутнє" – 2,8%;

"Народный фронт" – 1,9%.

Несколько иные данные были у КМИС: