Свежий рейтинг партий за март: в Раду проходят "радикалы" и "Стратегия Гройсмана"
Согласно свежему рейтингу партий, в Верховную Раду имеют шанс попасть целых семь партий. Сохраняет наибольшую поддержку среди опрошенных президентская партия "Слуга народа".
Источник:"Рейтинг"
Согласно данным соцопроса, в Раду с наибольшей поддержкой избирателей проходят также "ЕС", "ОПЗЖ" и "Батькивщина". За них готовы проголосовать больше 10% опрошенных.
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За какие партии голосовали бы украинцы (ответы тех, кто будет голосовать и определился)
- "Слуга народа" – 19,5%
- "Европейская Солидарность" – 14,7%,
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 14,3%,
- "Батькивщина" – 12,3%,
- "Сила и честь" – 5,3%,
- "Украинская стратегия Гройсмана" – 5,3%,
- "Радикальная партия" – 5,0%,
- партия Евгения Мураева "Наши" – 4,0%,
- "Голос" – 3,1%,
- партия Шария – 3,1%,
- "За майбутнє" – 3,0%,
- "Свобода" – 2,8%,
- "УДАР" – 2,7%,
- "Народный фронт" – 1,9%.
Как видно по результатам социсследования, 5-процентный барьер преодолевают 7 партий. Среди них три таких, которые не представлены в парламенте ІХ созыва: "Радикальная партия", "Стратегия Гройсмана" и "Сила и честь" Игоря Смешко.
Каким был рейтинг партии в прошлом месяце
Согласно исследованию группы "Рейтинг" за февраль, в Верховную Раду имели шанс попасть 5 политических сил. Тогда на первой строчке оказалась "Слуга народа", дальше шли "Европейская Солидарность", "Оппозиционная платформа – За жизнь", и "Батькивщина". Замыкала пятерку "Украинская стратегия Гройсмана".
Подробнее Рейтинг партий в феврале: лидируют "Слуга народа" и "ЕС"
Рейтинг партий (среди тех, кто определился)
- "Слуга народа" – 19,7% опрошенных;
- "Европейская Солидарность" – 16,2%;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 14,2%;
- "Батькивщина" – 12%;
- "Украинская стратегия Гройсмана" – 5,1%;
- "Радикальная партия" – 4,9%;
- "Сила и честь" – 4,4%;
- "Свобода" – 3,8%;
- "Наши" – 3,5%;
- "Голос" – 3,3%;
- "УДАР" – 3,2%;
- "Партия Шария" – 3,2%;
- "За майбутнє" – 2,8%;
- "Народный фронт" – 1,9%.
Несколько иные данные были у КМИС:
- "Европейская Солидарность" – 18,1% опрошенных;
- ОПЗЖ – 16,8%;
- "Слуга народа" – 15,5%;
- "Батькивщина" – 13,2%;
- "Сила и честь" – 6,3%;
- "Радикальная партия" – 5,2%;
- "Партия Шария" – 3,9%;
- "Голос" – 3,7%;
- "Украинская стратегия Гройсмана" – 3,2%;
- "Свобода" – 2,7%;
- "Оппозиционный блок" – 2,3%;
- "Удар" – 2,1%;
- "Гражданская позиция" – 1,8%;
- "За майбутнє" – 1,6%;
- "Пропозиция" – 1,2%;
- "Самопомич" – 1,2%.
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