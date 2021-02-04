Новый рейтинг партий: "слуги" почти сравнялись с ОПЗЖ
В Верховную Раду имеют шанс попасть 4 партии. На первой строчке оказалась "Оппозиционная платформа – За жизнь", на второй – "Слуга народа". Далее следуют "Европейская солидарность" и "Батькивщина".
Источник: " Рейтинг "
Правда, несколько политсил также приблизились к проходному барьеру в 5%. Например, "Украинская стратегия Гройсмана" и "Радикальная партия".
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Рейтинг партий
- ОПЗЖ – 18,9%,
- "Слуга народа" – 18,6%,
- "ЕС" – 15,2%,
- "Батькивщина" – 12,2%,
- "Украинская стратегия Гройсмана" – 4,8%,
- "Радикальная партия" – 4,7%,
- "Сила и честь" - 4,5%,
- "За майбутнє" – 4,4%,
- "Голос" - 3,5%,
- "Партия Шария" – 3,4%,
- "Свобода" – 3,1%,
- "УДАР Виталия Кличко" – 2,4%,
- "Наш край" – 1,4%.
Что известно об опросе
- Опрос провели 2 – 3 февраля 2021 года. Аудитория: украинцы в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме оккупированных территорий.
- Выборка репрезентативна по возрасту, стать и типу посещения – 2000 респондентов.
- Метод опроса: CATI. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.
- Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.
Каким был рейтинг партий раньше
Согласно опросу, проведенному КМИС с 27 января по 1 февраля 2021 года, в парламент имели шанс пройти 5 партий.
- ОПЗЖ – 24,1%;
- "Слуга народа" – 18,2%;
- "ЕС" – 15,6%;
- "Батькивщина" – 10,3%;
- "Сила и честь" – 6,4%;
- "Радикальная партия Ляшко" – 4,6%;
- "Свобода" – 3,6%;
- "Украинская стратегия Гройсмана" – 3,4%;
- "Партия Шария" – 3,2%;
- "За майбутнє" – 2,7%;
- "Голос" – 2,4%.
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