В Верховную Раду имеют шанс попасть 4 партии. На первой строчке оказалась "Оппозиционная платформа – За жизнь", на второй – "Слуга народа". Далее следуют "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

Источник: " Рейтинг " Правда, несколько политсил также приблизились к проходному барьеру в 5%. Например, "Украинская стратегия Гройсмана" и "Радикальная партия". Читайте также Свежий президентский рейтинг: сколько украинцев поддерживают Зеленского Рейтинг партий ОПЗЖ – 18,9%,

– 18,9%, "Слуга народа" – 18,6%,

– 18,6%, "ЕС" – 15,2%,

– 15,2%, "Батькивщина" – 12,2%,

– 12,2%, "Украинская стратегия Гройсмана" – 4,8%,

"Радикальная партия" – 4,7%,

"Сила и честь" - 4,5%,

"За майбутнє" – 4,4%,

"Голос" - 3,5%,

"Партия Шария" – 3,4%,

"Свобода" – 3,1%,

"УДАР Виталия Кличко" – 2,4%,

"Наш край" – 1,4%. Что известно об опросе Опрос провели 2 – 3 февраля 2021 года. Аудитория: украинцы в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме оккупированных территорий.

Выборка репрезентативна по возрасту, стать и типу посещения – 2000 респондентов.

Метод опроса: CATI. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Каким был рейтинг партий раньше Согласно опросу, проведенному КМИС с 27 января по 1 февраля 2021 года, в парламент имели шанс пройти 5 партий. ОПЗЖ – 24,1%;

"Слуга народа" – 18,2%;

"ЕС" – 15,6%;

"Батькивщина" – 10,3%;

"Сила и честь" – 6,4%;

"Радикальная партия Ляшко" – 4,6%;

"Свобода" – 3,6%;

"Украинская стратегия Гройсмана" – 3,4%;

"Партия Шария" – 3,2%;

"За майбутнє" – 2,7%;

"Голос" – 2,4%.