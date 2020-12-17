Украина в 2020 году впервые вошла в европейский рейтинг открытости данных Open Data Maturity. С первого же раза наше государство заняло 17 место и обошло ряд западных партнеров.

Украина вошла в перечень быстро развивающихся государств. Об этом сообщил вицепремьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, ссылаясь на данные European Data Portal.

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Результаты

Украина заняла 17 место в рейтинге и набрала 2 180 баллов из общих 2 600. Таким образом наше государство вошло в перечень быстро развивающихся государств – Fast-trackers.

Похожие показатели получили такие государства, как Швеция, Финляндия, Германия, Италия и другие.

Лидирует в рейтинге Дания, а на втором месте расположилась Франция. Третью позицию с одинаковым результатом поделили между собой Испания и Ирландия.

Ниже Украины оказались Великобритания, Норвегия, Португалия, Швейцария, Бельгия и Венгрия.

Комментарий вицепремьера

Михаил Федоров убежден, что такой результат – следствие того, что Министерство цифровой трансформации повышает использование открытых данных. Например, более 1 миллиона украинцев пользовались открытыми данными на data.gov.ua в 2020 году.

Рейтинг – это еще одно подтверждение того, что Украина продолжает путь к прозрачности и подотчетности власти в правильном направлении,

- убежден вицепремьер.



Рейтинг открытости данных в странах Европы / скриншот из European Data Portal