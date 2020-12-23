В рейтинге влиятельности СМИ 24 канал занимает одну из лидерских позиций. В частности, такое онлайн-влияние обусловлено мощным продвижением медиа в соцсетях.

24 канал – в очередной раз в лидерах

В соцсетях самым влиятельным является 24 канал. Об этом свидетельствует исследование "Центра контент-анализа".

К теме В очередной раз лидеры: 24 канал – самый популярный информационный сайт Украины

Так, у издания наибольший показатель взаимодействий в соцсетях. Поэтому медиабренд оказался на второй строчке и вплотную приблизился к "Украинской правде", которая возглавила рейтинг.

Также в рейтинг попали:

"РБК-Украина",

"Обозреватель",

"Радио Свобода".

Среди деловых СМИ лидируют "Минфин", "Экономическая правда", Bihus.info, среди развлекательных – 1+1.

Как определяли лидеров рейтинга

Эффективность донесения информации определяли по 7 параметрам:

посещаемостью,

цитируемостью,

охватом упоминаний,

качественной посещаемостью,

фейсбук-взаимодействием,

инстаграм-взаимодействием,

ютуб-взаимодействием.

Обратите внимание! У 24 канала есть некоторые сомнения относительно корректности подсчета таких показателей, как трафик и качественный трафик. Однако все равно нам приятно отметить существование такого исследования среди украинских СМИ и достаточно высокие результаты нашего медиа.

Уменьшилась роль "сливных бачков"

Кстати, эксперты отметили, что увеличилось влияние качественных медиа и уменьшилась роль "сливных бачков".

По словам директора по исследованиям центра Артема Захарченко, он удивился, когда увидел полное вытеснение из рейтинга изданий "без репутации".