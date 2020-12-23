Рейтинг влиятельности медиа: 24 канал – один из лидеров
В рейтинге влиятельности СМИ 24 канал занимает одну из лидерских позиций. В частности, такое онлайн-влияние обусловлено мощным продвижением медиа в соцсетях.
24 канал – в очередной раз в лидерах
В соцсетях самым влиятельным является 24 канал. Об этом свидетельствует исследование "Центра контент-анализа".
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Так, у издания наибольший показатель взаимодействий в соцсетях. Поэтому медиабренд оказался на второй строчке и вплотную приблизился к "Украинской правде", которая возглавила рейтинг.
Также в рейтинг попали:
- "РБК-Украина",
- "Обозреватель",
- "Радио Свобода".
Среди деловых СМИ лидируют "Минфин", "Экономическая правда", Bihus.info, среди развлекательных – 1+1.
Как определяли лидеров рейтинга
Эффективность донесения информации определяли по 7 параметрам:
- посещаемостью,
- цитируемостью,
- охватом упоминаний,
- качественной посещаемостью,
- фейсбук-взаимодействием,
- инстаграм-взаимодействием,
- ютуб-взаимодействием.
Уменьшилась роль "сливных бачков"
Кстати, эксперты отметили, что увеличилось влияние качественных медиа и уменьшилась роль "сливных бачков".
По словам директора по исследованиям центра Артема Захарченко, он удивился, когда увидел полное вытеснение из рейтинга изданий "без репутации".
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