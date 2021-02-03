Больше всего украинцы доверяют мэру Киева Виталию Кличко. На втором месте разместился президент Владимир Зеленский. Довольно высокий рейтинг доверия – и у бывшего премьера Владимира Гройсмана.

Источник: Киевский международный институт социологии

В ходе опроса респондентам задавали вопрос: "Я буду по очереди зачитывать имена политиков в алфавитном порядке. А Вы говорите, насколько Вы доверяете этому политику: полностью доверяете, скорее доверяете, скорее не доверяете, совсем не доверяете. Если имя политика Вам неизвестно – скажите об этом".

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Обновленный рейтинг доверия к украинским политикам (данные по состоянию на конец января 2021 года)

Виталий Кличко (37,5% доверяют, 51,8% не доверяют).

Владимир Зеленский (35,6% против 59,6%).

Владимир Гройсман (30,9% против 54,2%).

Юрий Бойко (28,9% против 48,4%).

Сергей Притула (27,3% против 39,1%).

Дмитрий Разумков (26,6% против 28,6%).

Юлия Тимошенко (26,2% против 69%).

Олег Ляшко (25% против 68,8%).

Петр Порошенко (22,7% против 74,4%).

Игорь Смешко (22,3% против 18,7%).

Уровень доверия к другим политикам - ниже 20%.

Виктор Медведчук (19,6% против 57,4%).

Вадим Рабинович (18,7% против 51%).

Олег Тягнибок (16,4% против 61,2%).

Арсен Аваков (15,9% против 60,2%).

Александр Вилкул (12,6% против 38%).

Денис Шмыгаль (11,2% против 47,1%).

Анатолий Шарий (10,9% против 29,5%).

Андрей Ермак (7,6% против 31,7%).

Игорь Палица (5,3% против 11,1%).

Андрей Билецкий (4,2% против 17,6%).

Заметим, в общем, ко всем политикам процент тех, кто не доверяет, является выше процента тех, кто доверяет. Исключение лишь составляют Игорь Смешко (баланс +3,7%) и Дмитрий Разумков (+2,1%).

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