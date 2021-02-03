Украинцы больше всего доверяют Кличко, следующий в рейтинге – Зеленский
Больше всего украинцы доверяют мэру Киева Виталию Кличко. На втором месте разместился президент Владимир Зеленский. Довольно высокий рейтинг доверия – и у бывшего премьера Владимира Гройсмана.
Источник: Киевский международный институт социологии
В ходе опроса респондентам задавали вопрос: "Я буду по очереди зачитывать имена политиков в алфавитном порядке. А Вы говорите, насколько Вы доверяете этому политику: полностью доверяете, скорее доверяете, скорее не доверяете, совсем не доверяете. Если имя политика Вам неизвестно – скажите об этом".
Актуально Обновленный президентский рейтинг: сколько украинцев поддерживают Зеленского
Обновленный рейтинг доверия к украинским политикам (данные по состоянию на конец января 2021 года)
- Виталий Кличко (37,5% доверяют, 51,8% не доверяют).
- Владимир Зеленский (35,6% против 59,6%).
- Владимир Гройсман (30,9% против 54,2%).
- Юрий Бойко (28,9% против 48,4%).
- Сергей Притула (27,3% против 39,1%).
- Дмитрий Разумков (26,6% против 28,6%).
- Юлия Тимошенко (26,2% против 69%).
- Олег Ляшко (25% против 68,8%).
- Петр Порошенко (22,7% против 74,4%).
- Игорь Смешко (22,3% против 18,7%).
Уровень доверия к другим политикам - ниже 20%.
- Виктор Медведчук (19,6% против 57,4%).
- Вадим Рабинович (18,7% против 51%).
- Олег Тягнибок (16,4% против 61,2%).
- Арсен Аваков (15,9% против 60,2%).
- Александр Вилкул (12,6% против 38%).
- Денис Шмыгаль (11,2% против 47,1%).
- Анатолий Шарий (10,9% против 29,5%).
- Андрей Ермак (7,6% против 31,7%).
- Игорь Палица (5,3% против 11,1%).
- Андрей Билецкий (4,2% против 17,6%).
Заметим, в общем, ко всем политикам процент тех, кто не доверяет, является выше процента тех, кто доверяет. Исключение лишь составляют Игорь Смешко (баланс +3,7%) и Дмитрий Разумков (+2,1%).
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Главное о вышесказанном опросе
- Его проводили с 27 января по 1 февраля.
- Опрашивали методом личного интервью с использованием планшетов.
- В общем опросили 1 205 респондентов в 86 населенных пунктах.
- На оккупированных украинских территориях исследования не проводили.
- Исследование проводили с 3-х ступенчатой стохастической выборкой с квотным отбором на последней ступени.
- Выборка – репрезентативная для населения Украины старше 18 лет.
- Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% – для показателей, близких к 50%; 2,5% – для показателей, близких к 25%, 1,9% – для показателей, близких к 12%, 1,3% – для показателей, близких к 5%.
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