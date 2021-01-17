Реинтеграция Донбасса: что предлагает Министерство временно оккупированных территорий
Еще никому не удалось полностью прекратить выстрелы. Каждый раз появляются сообщения о раненых и погибших. Множество переговоров о том, как прекратить войну, заканчиваются ничем.
Пока украинские представители пытаются достичь договоренности на международных площадках, эксперты в Украине тоже размышляют, как вернуть Донбасс. В частности, Министерство временно оккупированных территорий презентовало новый документ – об этом в материале 24 канала.
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По словам политического аналитика фонда "Демократические инициативы" Марии Золкиной, в документе прописано следующее:
- конкретные механизмы, каким образом органы государственной власти будут восстанавливать свою работу на временно оккупированных территориях;
- как будет действовать в административном плане украинская власть, исполнительная власть, налоговая;
- как будут восстанавливать экономику на этих территориях.
На каком этапе документ
Сейчас документ – это еще черновик, ведь его дорабатывают эксперты. Но одно известно точно – процесс реинтеграции продлится не один год, а минимум 25.
Новый документ, если его утвердит парламент, может добавить украинской делегации в Трехсторонней контактной группе значительное влияние. Тем более, что и там процесс продвигается сегодня очень медленно.
Главной задачей переходного периода и мирной реинтеграции является восстановление доверия между людьми,
– заверил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников.
"Сигнал этого документа в том, что люди, которые на сегодня находятся на временно оккупированных территориях, являются заложниками оккупационного режима, который обеспечивается Российской Федерацией, им не нужно бояться собственной страны", – добавил он.
Что предусмотрено в законопроекте
Прежде всего на Донбассе предлагают:
- создать территории приоритетного развития, это касается экономики региона;
- прописать этапы переходного правосудия;
- возобновить деятельность банков и обращения нацвалюты;
- решать вопрос амнистии – кого, как и за какое преступление наказывать, а кого нет;
- решать вопрос признать ли документы, выданные оккупантами: свидетельства о рождении, браке, образовании и смерти.
Однако самое главное – впервые на законодательном уровне утвердить, что именно Россия является страной-агрессором и оккупантом. Именно ее войска совершили преступления на территории Донбасса, а это значит, что Кремль должен выплатить убытки.
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Деоккупация территории
Однако первым шагом будет деоккупация территории.
Во-первых, мы на дипломатическом уровне выступаем за пересмотр минских договоренностей относительно границы. К примеру, сначала деокупация, потом только все политические вопросы, а после этого мы предлагаем, каким образом эти договоренности будут изменены,
– сказала Золкина
Провальные документы по Донбассу
- Новый документ – уже не первая попытка прописать на бумаге этапы возвращения временно оккупированных территорий. Еще в 2017 году парламент уже голосовал за законопроект с похожим названием.
- Его действие еще на год уже в третий раз продлили депутаты, однако полностью он не заработал ни одного дня.
- Кардинально не изменил ситуацию "План мирных действий" Леонида Кравчука. Его документ даже не попал в стены парламента для обсуждения.
- Неутвержденным на государственном уровне остался "План малых шагов" по Донбассу Арсена Авакова. Так что теперь надежда на новый законопроект.
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