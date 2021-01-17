Еще никому не удалось полностью прекратить выстрелы. Каждый раз появляются сообщения о раненых и погибших. Множество переговоров о том, как прекратить войну, заканчиваются ничем.

Пока украинские представители пытаются достичь договоренности на международных площадках, эксперты в Украине тоже размышляют, как вернуть Донбасс. В частности, Министерство временно оккупированных территорий презентовало новый документ – об этом в материале 24 канала.

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По словам политического аналитика фонда "Демократические инициативы" Марии Золкиной, в документе прописано следующее:

конкретные механизмы, каким образом органы государственной власти будут восстанавливать свою работу на временно оккупированных территориях;

как будет действовать в административном плане украинская власть, исполнительная власть, налоговая;

как будут восстанавливать экономику на этих территориях.

На каком этапе документ

Сейчас документ – это еще черновик, ведь его дорабатывают эксперты. Но одно известно точно – процесс реинтеграции продлится не один год, а минимум 25.

Новый документ, если его утвердит парламент, может добавить украинской делегации в Трехсторонней контактной группе значительное влияние. Тем более, что и там процесс продвигается сегодня очень медленно.

Главной задачей переходного периода и мирной реинтеграции является восстановление доверия между людьми,

– заверил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников.

"Сигнал этого документа в том, что люди, которые на сегодня находятся на временно оккупированных территориях, являются заложниками оккупационного режима, который обеспечивается Российской Федерацией, им не нужно бояться собственной страны", – добавил он.

Что предусмотрено в законопроекте

Прежде всего на Донбассе предлагают:

создать территории приоритетного развития, это касается экономики региона;

прописать этапы переходного правосудия;

возобновить деятельность банков и обращения нацвалюты;

решать вопрос амнистии – кого, как и за какое преступление наказывать, а кого нет;

решать вопрос признать ли документы, выданные оккупантами: свидетельства о рождении, браке, образовании и смерти.

Однако самое главное – впервые на законодательном уровне утвердить, что именно Россия является страной-агрессором и оккупантом. Именно ее войска совершили преступления на территории Донбасса, а это значит, что Кремль должен выплатить убытки.

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Деоккупация территории

Однако первым шагом будет деоккупация территории.

Во-первых, мы на дипломатическом уровне выступаем за пересмотр минских договоренностей относительно границы. К примеру, сначала деокупация, потом только все политические вопросы, а после этого мы предлагаем, каким образом эти договоренности будут изменены,

– сказала Золкина

Провальные документы по Донбассу