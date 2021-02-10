Реформирование Нацсовета по вопросам телерадиовещания: комитет поддержал законопроект
Верховная Рада планирует реформировать Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует одобрить во втором чтении соответствующий законопроект.
Источник:Верховная Рада
Документ предлагает действенную процедуру назначения и прекращения полномочий членов Национального совета. Все из-за того, что действующая процедура не гарантирует независимость и прозрачные и эффективные механизмы деятельности государственного регулятора.
Читайте также Шмыгаль хочет лишить правительство некоторых полномочий: кому их передадут
В частности, одной из важных задач является урегулирование порядка представления кандидатур на должность члена Нацсовета.
По результатам рассмотрения комитет рекомендует Верховной Раде принять проект закона в целом,
– говорится в сообщении.
Благодаря этому документу президента хотят уполномочить создавать конкурсную комиссию для отбора кандидатур по собственной квоте как консультативно-совещательный орган.
К теме Зеленский хочет заменить Разумкова на Стефанчука, – СМИ
Что предусматривает законопроект: кратко
- Урегулирование процедуры принятия на должность члена Нацсовета.
- Прозрачный перечень требований к кандидатам на должность.
- Нормируются основания досрочного прекращения полномочий членов.
- Четкие требования для общественных организаций и творческих союзов.
- Заседание Нацсовета без лицензиатов.
- Устранение коллизии относительно рассмотрения Нацсоветом вопросов на заседаниях во время действия карантина
Поделиться новостью