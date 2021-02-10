Верховная Рада планирует реформировать Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует одобрить во втором чтении соответствующий законопроект.

Документ предлагает действенную процедуру назначения и прекращения полномочий членов Национального совета. Все из-за того, что действующая процедура не гарантирует независимость и прозрачные и эффективные механизмы деятельности государственного регулятора.

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В частности, одной из важных задач является урегулирование порядка представления кандидатур на должность члена Нацсовета.

По результатам рассмотрения комитет рекомендует Верховной Раде принять проект закона в целом,

– говорится в сообщении.

Благодаря этому документу президента хотят уполномочить создавать конкурсную комиссию для отбора кандидатур по собственной квоте как консультативно-совещательный орган.

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Что предусматривает законопроект: кратко