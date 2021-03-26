В новой Стратегии военной безопасности Украины говорится о всеобъемлющей обороне. То есть, к этому могут привлекать не только воинские подразделения, но и другие слои общества.

Это очень позитивный сигнал. Об этом сказал бывший министр обороны Андрей Загороднюк. Кроме этого, срочную службу должны заменить на службу в резерве.

Обратите внимание Мы должны быть готовыми, – Загороднюк сказал, ждать ли от Путина наступления на Украину

По его словам, территориальная оборона упоминается десятки раз в этом документе. Да, эту концепцию вознесли на высокий уровень.

Он также добавил, что ждут обсуждения проектов закона О территориальной обороне.

Реформа срочной службы

Как отметил экс-министр, сейчас эта реформа не является эффективной – на нее тратится много сил, а нынешняя срочная служба не отвечает национальным интересам Украины. К тому же присутствуют большие коррупционные риски.

Предусмотрена замена срочной службы на службу в резерве. Не уточняется – как и когда. Это решат, но вектор уже есть и привлечение населения к подготовке должно оставаться,

– пояснил Загороднюк.

То есть, это означает, что резерв будут готовить и привлекать всех боеспособных граждан, которые имеют возможность потом защищать страну.

Справка. Президент Владимир Зеленский 25 марта утвердил Стратегию военной безопасности Украины. Согласно утвержденному документу, военная безопасность – это всеобъемлющая или комплексная оборона.

Смотрите видео: Загороднюк о Стратегии военной безопасности Украины