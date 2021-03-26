Мы должны привлекать всех граждан для защиты страны, – Загороднюк о реформе срочной службы
В новой Стратегии военной безопасности Украины говорится о всеобъемлющей обороне. То есть, к этому могут привлекать не только воинские подразделения, но и другие слои общества.
Источник:24 канал
Это очень позитивный сигнал. Об этом сказал бывший министр обороны Андрей Загороднюк. Кроме этого, срочную службу должны заменить на службу в резерве.
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По его словам, территориальная оборона упоминается десятки раз в этом документе. Да, эту концепцию вознесли на высокий уровень.
Он также добавил, что ждут обсуждения проектов закона О территориальной обороне.
Реформа срочной службы
Как отметил экс-министр, сейчас эта реформа не является эффективной – на нее тратится много сил, а нынешняя срочная служба не отвечает национальным интересам Украины. К тому же присутствуют большие коррупционные риски.
Предусмотрена замена срочной службы на службу в резерве. Не уточняется – как и когда. Это решат, но вектор уже есть и привлечение населения к подготовке должно оставаться,
– пояснил Загороднюк.
То есть, это означает, что резерв будут готовить и привлекать всех боеспособных граждан, которые имеют возможность потом защищать страну.
Смотрите видео: Загороднюк о Стратегии военной безопасности Украины
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