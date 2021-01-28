Верховная Рада 28 января в первом чтении проголосовала законопроект о реформировании Службы безопасности Украины. Исполнительный директор организации Transparency International Андрей Боровик считает, что больше всего подводных камней будет именно в имплементации этого документа.

Источник: 24 канал

Он предположил, что реформа СБУ не будет внедряться без помех, учитывая позицию ее руководителя Ивана Баканова.

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Андрей Боровик вспомнил, что глава Службы безопасности довольно сильно критиковал реформу. В частности, говорит о лишении СБУ возможности расследовать некоторые преступления.

Поэтому, я думаю, что реформа не будет идти гладко,

– отметил он.

Впрочем добавил, что все-таки пока рано говорить о том, насколько СБУ на практике будет способствовать или сопротивляться этому.

СБУ не реформировали за все годы независимости, – Боровик

Исполнительный директор Transparency International рассказал, что эта система не подвергалась никаким реформам за все годы независимости. "Даже генеральную прокуратуру в 2015 – 2016 годах пытались реформировать, но до СБУ руки не доходили", – вспомнил он.

И подчеркнул, что не стоит ожидать результатов в течение года. Ведь эта реформа будет длиться достаточно долго, учитывая функции, которые выполняет этот орган.

Обратите внимание! Международная организация Transparency International, которая имеет представительство и в Украине, ежегодно публикует рейтинг восприятия коррупции в разных странах. Украинские эксперты добавляют в рейтинг свои рекомендации. Именно реформа СБУ и лишение ее возможности расследовать экономические преступления последние 3 года была в рекомендациях.

Что предусматривает реформа Службы безопасности Украины