Реформа СБУ не будет идти гладко, – исполнительный директор Transparency International
Верховная Рада 28 января в первом чтении проголосовала законопроект о реформировании Службы безопасности Украины. Исполнительный директор организации Transparency International Андрей Боровик считает, что больше всего подводных камней будет именно в имплементации этого документа.
Источник: 24 канал
Он предположил, что реформа СБУ не будет внедряться без помех, учитывая позицию ее руководителя Ивана Баканова.
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Андрей Боровик вспомнил, что глава Службы безопасности довольно сильно критиковал реформу. В частности, говорит о лишении СБУ возможности расследовать некоторые преступления.
Поэтому, я думаю, что реформа не будет идти гладко,
– отметил он.
Впрочем добавил, что все-таки пока рано говорить о том, насколько СБУ на практике будет способствовать или сопротивляться этому.
СБУ не реформировали за все годы независимости, – Боровик
Исполнительный директор Transparency International рассказал, что эта система не подвергалась никаким реформам за все годы независимости. "Даже генеральную прокуратуру в 2015 – 2016 годах пытались реформировать, но до СБУ руки не доходили", – вспомнил он.
И подчеркнул, что не стоит ожидать результатов в течение года. Ведь эта реформа будет длиться достаточно долго, учитывая функции, которые выполняет этот орган.
Что предусматривает реформа Службы безопасности Украины
- Как отмечают авторы в пояснительной записке, законопроект нужен для повышения институциональной способности СБУ по обеспечению государственной безопасности.
- Заместитель руководителя по вопросам реформирования СБУ Сергей Пунь в одном из интервью подчеркнул, что в новой структуре не предусмотрены главные управления "К" и КЗЭ, и СБУ не будет участвовать в досудебном расследовании коррупционных и экономических преступлений. Также реформа предусматривает плавное сокращение и демилитаризацию службы.
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