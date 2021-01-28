Служба безопасности Украины начнет коренное реформатирование. Рада приняла за основу соответствующий законопроект 28 января.

Источник: 24 канал

Законопроект №3196 "О Службе безопасности Украины" по усовершенствованию организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины" внес на рассмотрение парламента Владимир Зеленский. С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте Верховной Рады.

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Как происходило голосование за документ

За проголосовали 285.

Против были 2 парламентария.

Воздержались 13.

Не голосовали 37.

Всего участие в голосовании приняли 337 нардепов.

Заметим! Верховная Рада впервые дошла до рассмотрения этого законопроекта №3196-д 18 декабря. Но в итоге не смогла принять решение из-за недостатка голосов.

Реформа СБУ: какие возникали дискуссии

Ранее нардеп от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук отметила, что этот законопроект был предметом достаточно острых дискуссий между условно консерваторами и реформаторами.

Обе стороны имеют свою логику и аргументы. С одной стороны, службу нужно модернизировать. С другой стороны, реформа не должна навредить национальной безопасности. Службу нужно сокращать из-за некомпетентных и коррумпированных кадров, в частности, чтобы освободить путь честным и умным, особенно молодым,

– отмечала она в комментарии Интерфакс-Украина.

По ее словам, реформа СБУ назрела давно, а потому нужно убрать или сократить несвойственные функции, в частности, чтобы снизить уровень коррумпированности.

Недавний громкий случай в СБУ

23 января украинские правоохранители провели спецоперацию, в рамках которой задержали полковника спецподразделения "Альфа" Андрея Расюка . Его обвиняют в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

. Его обвиняют в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Вероятным заказчиком называют Дмитрия Нескоромного . По данным СМИ, его также попытались задержать, и даже надели на него наручники. Но ему удалось сбежать. Впоследствии в СБУ эту информацию опровергли.

. По данным СМИ, его также попытались задержать, и даже надели на него наручники. Но ему удалось сбежать. Впоследствии в СБУ эту информацию опровергли. Также в спецслужбе рассказали, что преступление планировали в сговоре несколько человек и разработали четкий план. Далее организатор нашел исполнителя и предложил ему 50 тысяч долларов . И как раз во время передачи части денег задержали исполнителя.

. И как раз во время передачи части денег задержали исполнителя. Расюку уже избрали меру пресечения. Его взяли под стражу. Представитель Офиса Генпрокурора Украины Андрей Лысокобылка отметил, что подозреваемому может грозить до 15 лет заключения или пожизненное.

27 января СБУ объявила Нескоромному подозрение в организации заказного убийства.

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Главное о реформе СБУ

О необходимости реформы СБУ говорят с 2016 года: это нужно для того, Украина вступила в Европейский Союз и НАТО. Проект нового закона подготовили в сотрудничестве с Консультативной миссией Европейского Союза по реформированию сектора гражданской безопасности Украины, Офисом связи НАТО в Украине, Представительством Европейского Союза в Украине.

Как отмечают авторы в пояснительной записке, законопроект нужен для повышения институциональной способности СБУ по обеспечению государственной безопасности. Кроме того, он приводит законодательство Украины, регулирующее деятельность Службы безопасности Украины, в соответствие с современными вызовами, потенциальными и реальными угрозами государственной безопасности Украины.

По новому закону Служба безопасности Украины будет осуществлять:

контрразведывательную деятельность;

управление рисками государственной безопасности;

оперативно-розыскную деятельность;

деятельность по обеспечению охраны государственной тайны;

досудебное расследование уголовных правонарушений, подготовка или совершение которых представляет угрозу государственной безопасности.

Возложить на СБУ выполнение других функции можно только законом.

Заместитель руководителя по вопросам реформирования СБУ Сергей Пунь в одном из интервью подчеркнул, что в новой структуре не предусмотрены главные управления "К" и КЗЭ, и СБУ не будет участвовать в досудебном расследовании коррупционных и экономических преступлений.

Реформа предусматривает плавное сокращение и демилитаризацию Службы. Численность сотрудников планируется уменьшить с 27 до 15 тысяч в 2027 году, а в особый период она может достигать 20 тысяч.