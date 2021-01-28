Рада предварительно одобрила реформу СБУ: что может измениться
Служба безопасности Украины начнет коренное реформатирование. Рада приняла за основу соответствующий законопроект 28 января.
Источник: 24 канал
Законопроект №3196 "О Службе безопасности Украины" по усовершенствованию организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины" внес на рассмотрение парламента Владимир Зеленский. С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте Верховной Рады.
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Как происходило голосование за документ
- За проголосовали 285.
- Против были 2 парламентария.
- Воздержались 13.
- Не голосовали 37.
- Всего участие в голосовании приняли 337 нардепов.
Реформа СБУ: какие возникали дискуссии
Ранее нардеп от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук отметила, что этот законопроект был предметом достаточно острых дискуссий между условно консерваторами и реформаторами.
Обе стороны имеют свою логику и аргументы. С одной стороны, службу нужно модернизировать. С другой стороны, реформа не должна навредить национальной безопасности. Службу нужно сокращать из-за некомпетентных и коррумпированных кадров, в частности, чтобы освободить путь честным и умным, особенно молодым,
– отмечала она в комментарии Интерфакс-Украина.
По ее словам, реформа СБУ назрела давно, а потому нужно убрать или сократить несвойственные функции, в частности, чтобы снизить уровень коррумпированности.
Недавний громкий случай в СБУ
- 23 января украинские правоохранители провели спецоперацию, в рамках которой задержали полковника спецподразделения "Альфа" Андрея Расюка. Его обвиняют в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.
- Вероятным заказчиком называют Дмитрия Нескоромного. По данным СМИ, его также попытались задержать, и даже надели на него наручники. Но ему удалось сбежать. Впоследствии в СБУ эту информацию опровергли.
- Также в спецслужбе рассказали, что преступление планировали в сговоре несколько человек и разработали четкий план. Далее организатор нашел исполнителя и предложил ему 50 тысяч долларов. И как раз во время передачи части денег задержали исполнителя.
- Расюку уже избрали меру пресечения. Его взяли под стражу. Представитель Офиса Генпрокурора Украины Андрей Лысокобылка отметил, что подозреваемому может грозить до 15 лет заключения или пожизненное.
- 27 января СБУ объявила Нескоромному подозрение в организации заказного убийства.
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Главное о реформе СБУ
О необходимости реформы СБУ говорят с 2016 года: это нужно для того, Украина вступила в Европейский Союз и НАТО. Проект нового закона подготовили в сотрудничестве с Консультативной миссией Европейского Союза по реформированию сектора гражданской безопасности Украины, Офисом связи НАТО в Украине, Представительством Европейского Союза в Украине.
Как отмечают авторы в пояснительной записке, законопроект нужен для повышения институциональной способности СБУ по обеспечению государственной безопасности. Кроме того, он приводит законодательство Украины, регулирующее деятельность Службы безопасности Украины, в соответствие с современными вызовами, потенциальными и реальными угрозами государственной безопасности Украины.
По новому закону Служба безопасности Украины будет осуществлять:
- контрразведывательную деятельность;
- управление рисками государственной безопасности;
- оперативно-розыскную деятельность;
- деятельность по обеспечению охраны государственной тайны;
- досудебное расследование уголовных правонарушений, подготовка или совершение которых представляет угрозу государственной безопасности.
Возложить на СБУ выполнение других функции можно только законом.
Заместитель руководителя по вопросам реформирования СБУ Сергей Пунь в одном из интервью подчеркнул, что в новой структуре не предусмотрены главные управления "К" и КЗЭ, и СБУ не будет участвовать в досудебном расследовании коррупционных и экономических преступлений.
Реформа предусматривает плавное сокращение и демилитаризацию Службы. Численность сотрудников планируется уменьшить с 27 до 15 тысяч в 2027 году, а в особый период она может достигать 20 тысяч.
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