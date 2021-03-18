В Украине до середины лета 2021 года могут принять в первом чтении законопроект, предусматривающий изменения в системе общественных перевозок. В частности, нардепы хотят обеспечить людей комфортным транспортом.

Депутат от фракции "Слуга народа" Александр Горенюк рассказал, что систему общественных перевозок в Украине стоит полностью изменить. По его мнению, для этого стоит учитывать опыт развитых стран Европы в этой области.

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По словам Горенюка, соответствующий законопроект депутаты планируют принять уже к середине лета 2021 года. В то же время пилотный проект могут запустить в Кривом Роге.

Мы планируем принять законопроект в первом чтении уже этой сессии, то есть до середины лета,

– подчеркнул нардеп.

Что не так с действующей системой перевозок

Горенюк отметил, что система общественных перевозок сейчас приводит к коррупции. Все из-за того, что перевозчики на самом деле конкурируют не за маршрут или качественные услуги, а за то, у кого "больше знакомств" в местной власти.

По мнению нардепа, другими недостатками являются плохое качество транспортных услуг и постоянный конфликт местной власти и перевозчиков по тарифам.

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В чем суть нового законопроекта

Горенюк рассказал, что заказчик в лице местной власти будет покупать на тендере транспортную работу. В итоге победит тот перевозчик, который предложит наименьшую цену за километр транспортной работы.

По словам нардепа, местная власть самостоятельно будет определять тариф с помощью электронного билета.

"Электронный билет – главная цель общественных услуг по перевозке пассажиров. Они могут работать исключительно при автоматизированной системе проезда. Если город собирает деньги, то это не должно быть черной наличностью", – отметил депутат.

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По мнению Горенюка, лучшим способом найти деньги для хорошего подвижного состава является обеспечение конкурентных условий для перевозчиков.

Детали законопроекта об изменении общественного транспорта: смотрите видео