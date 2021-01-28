Пока РФ и Беларусь идут по пути авторитарной неврастении, ограничивая право народа на протестное мнение, Украина выбирает рациональный и наиболее характерный для демократии инструмент – легализацию национальных референдумов.

Источник: 24 канал

Закон о всеукраинском референдуме принят Радой во втором чтении. Казалось бы, традиция Майдана как гибридной формы прямой демократии продолжает оставаться слишком привлекательной, но нынешней власти важно вывести коллективное гражданское участие из сферы манипулятивных мероприятий, придав ему ясные и четкие правовые формы.

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Зачем власти референдума?

Часто спрашивают: референдум – это такая политическая мегатехнология? И да, и нет одновременно. Безусловно, любая плебисцитарная затея имеет свою конечную сугубо конъюнктурную цель, способную трансформировать политический ландшафт. И даже тогда, когда де Голль решился в 1969 г. на конституционный референдум по вопросу децентрализации, создания регионов и реформы Сената, связав его успех с перспективой пребывания на посту Президента, его личный политический расчет потерпел грандиозный крах: "нет" ответили 52,4%. Игры с народом порой обходятся правителям очень дорого.

Зачем нынешней власти механизм национального референдума? Логичней всего дать ответ в конспиративных тонах: разрешение иностранцам владеть землей, легализация "особого статуса Донбасса", отмены языкового закона, одобрения интеграции в ЕС и НАТО, отношения с РФ и такое прочее.

Однако, видимо речь идет о другом. Зеленскому и окружению нужен легальный и законный инструмент получения "обратной связи" в критических вопросах государственного развития, которые нельзя разрешить волевым образом в силу использования оппозиционными группами повестки в своих интересах и при отсутствии контроля власти за медиа, формирующим дискурс. А вердикт референдума можно преподнести как волю общества, оправдав непопулярные для другой части общества решения.

Предусматривается четыре вида референдумов:

конституционный (по поводу закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции);

территориальный (по вопросу закона об изменении территории Украины);

вопроса общегосударственного значения;

законодательный (о потере силы положений того или иного закона).

Первый вид референдумов назначается только президентом, второй – только Верховной Радой.

Третий и четвертый вид являются референдумами по народной инициативе. Они могут быть инициированы не менее 3 миллионами граждан, имеющих право голоса с учетом сбора подписей в не менее 2/3 областей и не менее как по 100 тысяч в каждой области. Обратите внимание, об АР Крым ни сказано ни слова, однако и в Конституции нет соответствующего упоминания. Последние два вида провозглашаются президентом путем издания соответствующего указа после решения Центризбиркома об итогах сбора подписей граждан под народной инициативой. Подписи собираются в течении 90 дней с момента регистрации инициативных групп, которые, в свою очередь, образовываются на собраниях не менее как 300 избирателей.

Обратите снова внимание, референдумы по народной инициативе провозглашаются, а не назначаются президентом.

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Механизм референдума: как это происходит?

На референдум может выноситься лишь один вопрос, а сами результаты народного волеизъявления не требуют утверждения государственным органом (кроме отдельных случаев). При этом в бюллетене референдума должны быть предусмотрены ответы "да" или "нет". Неотъемлемой частью формулировки вопроса является текст закона или законопроекта, если таковой выноситься на голосование. Референдум не может проводиться одновременно с выборами.

Особо важно отметить, что референдум будет считаться состоявшимся, если в нем приняли участие не менее чем 50% избирателей, включенных в Государственный реестр избирателей, а решение принятым, если его поддержала более половина взявших участие. При этом, при конституционном и территориальном референдуме – закон будет считаться утвержденным, при законодательном – принятым, а вопрос при референдуме общегосударственного значения – поддержанным. При этом, в случае законодательного референдума отмененный на народном голосовании закон не может быть принят Верховной Радой одной каденции в той самой редакции на протяжении трех лет.

Особо важен тот факт, что закон подразумевает внедрение электронных процедур народного голосования и подсчета голосов. Во-первых, предусматривается сбор подписей в том числе и в электронном виде средствами автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы с использованием электронной подписи. На веб-сайте ЦИК ежедневно должно публиковаться количество таких подписей по каждой области. Во-вторых, планируется организация электронного голосования, для чего создается общий специальный участок и отдельная участковая комиссия. Не менее 1/3 членов такой комиссии должны иметь высшее образование в сфере информационных технологий.

Партии, общественные организации могут быть субъектами процесса, будучи зарегистрированными как сторонники или оппоненты вопроса референдума. Агитацию они могут вести при условии образования ими соответствующего денежного фонда. Также партии получили право представления кандидатур в составы окружных и участковых комиссий по референдуму. Предусматриваются также и теледебаты субъектов процесса референдума. Агитация накануне и в день голосования запрещается.

О нюансах закона

К проблемным вопросам закона следует отнести отсутствие ответственности Конституционного Суда за непредоставление в течении 30 дней решения о соответствия вынесенных на референдум вопросов Конституции (особенно в контексте нынешнего институционального конфликта). Также следует подчеркнуть, что перспектива электронного голосования напрямую сопряжена с принятием специального закона касательно применения инновационных технологий по электронному голосованию.

Также важно понимать, что принять новую Конституцию на референдуме будет невозможно. Речь может идти лишь о внесении изменений в разделы I, III, XIII и то лишь как промежуточный инструмент для последующего утверждения решения парламентом.

Важными нормами закона является процедура отказа Центризбиркомом в регистрации инициативной группы референдума. В частности, ЦИК получила право отказывать в регистрации тем инициативным группам, у которых формулировка вопроса по содержанию или по сути совпадают с вопросом, выдвинутым уже ранее зарегистрированной инициативной группой.

Что это означает на практике? Скажем, есть некий непопулярный для власти вопрос. И она решает сработать на опережение, регистрируя свою формальную инициативную группу по этому проблемному вопросу первой, создавая тем самым препятствие для оформления настоящих и нелояльных инициативных групп, деятельность которых пресекается. Впоследствии объявляется, что зарегистрированная инициативная группа, например, не собрала подписи или собрала с ошибками, установленными ЦИК. Обществу эта инициатива преподноситься как такая, что не имеет поддержки. Как по мне, блестящая политическая технология.

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Еще одна крайне противоречивая деталь: в законе при формировании участковых комиссий по референдуму традиционно предусматривается приоритет для партий, имеющих депутатские фракции в Раде. Помимо включения 1 представителя инициативной группы, обязательно включается также 2 представителя парламентских партий. Представители остальных партий могут получить представительство посредством жеребьевки с учетом обеспечения представительства как противников, так и оппонентов вопроса референдума. Этот механизм является еще одним подводным камнем, способным существенно влиять на процесс голосования, учитывая какую важную роль играли избирательные комиссии хотя бы на прошлых местных выборах.