В Украине представили обновление сервиса, где можно проследить деятельность коррупционеров. В частности теперь в Реестре коррупционеров доступна карта нарушений в каждой отдельной области Украины.

Найти информацию о физических и юридических лицах, совершивших коррупционные правонарушения, теперь станет легче, уверяет НАПК. Обновления поддержал проект USAID / UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах / TAPAS".

Между тем НАПК должно выплатить 7 миллионов гривен экс-владельцу серверов Реестра деклараций

Возможности нового Реестра коррупционеров

Благодаря обновленному Реестру коррупционеров можно реально узнать количество лиц, которые были осуждены за коррупцию в Украине.

Через добавленную интеграцию с Prozorro государственные учреждения смогут быстро узнать, есть ли в Реестре коррупционеров компания, которая участвует в их тендере.

Компаниям, которые участвуют в тендерах, больше не нужно тратить время на формирование соответствующей справки об отсутствии коррупции в их деятельности.

Руководитель Департамента предупреждения и выявления коррупции НАПК Сергей Деркач пояснил, что обновление предусматривает специальные "антикоррупционные" онлайн-справки можно легко проверить через QR-код.

Проверить подлинность справки можно будет с помощью QR-кода с уникальной информацией или введя номер этой справки в Реестре. Это значительно сэкономит время для должностных лиц, предпринимателей и граждан, которым эти данные потребуются для участия или проведения государственных закупок,

– расска Сергей Деркач.

Что изменили в Реестре коррупционеров

Улучшили поиск. Найти данные о человеке или компании в Реестре коррупционеров станет легче благодаря фильтрам.

Добавили инструментов для удобной работы с данными и интерактивную карту нарушений. В Реестре доступна карта нарушений, отражающую сколько человек привлечены к ответственности за коррупцию в каждой отдельной области.

Интегрировали с другими электронными сервисами благодаря API. Обновленный Реестр имеет модуль интеграции с системой государственных электронных закупок Prozorro и Единым государственным веб-порталом открытых данных. Актуальная информация из Реестра будет обновляться автоматически и не будет зависеть от человеческого фактора.

Реестр коррупционеров: что известно