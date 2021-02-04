Мужчина, который угрожал взорвать гранату в McDonald's в Одессе, пытался совершить суицид в суде
Неоднократно судимый за различные преступления 32-летний житель Одессы, который 10 декабря 2020 года угрожал взрывом несуществующей гранаты в ресторане McDonald's на Дерибасовской улице, хотел покончить с собой.
Источник: "Думская"
Злоумышленника задержали, а во время заседания Приморского районного суда 3 февраля он получил лезвие и начал резать себе шею.
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Впрочем, совершить самоубийство ему не удалось, поскольку правоохранители быстро его скрутили. Медики госпитализировали раненого.
Светит очередная судимость
- По данным следствия, преступление подозреваемый совершил 10 декабря по неизвестным мотивам. Мужчина зашел в помещение ресторана и заявил о намерениях подорвать боеприпас.
- К штурму здания дело не дошло, поскольку злоумышленник сдался после нескольких минут переговоров.
- Никакой гранаты при нем не было.
Правоохранители отмечают, что одессит уже имеет судимости за кражи, грабеж и разбой. Теперь его могут осудить еще и за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.
Сейчас он находится в больнице, но под стражей. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода под залог 168 тысяч 160 гривен. Эту сумму мужчина не нашел.
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